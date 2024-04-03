Мишустин объяснил, зачем в России нужно менять налоговую систему
Мишустин: Налоговая система должна сокращать неравенство и развивать регионы
Изменение налоговой системы в РФ нужно для сокращения неравенства в обществе, развития регионов страны и поступления ресурсов для решения национальных задач. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Государственной думе.
"Важно учесть каждую деталь. Ведь налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причём не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации", — указал премьер-министр.
Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию поручил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени. Премьер пояснил, что изменения в налоговой сфере в первую очередь должны работать на благо общества, экономики и страны в целом.
Напомним, ранее Путин высказался о переходе к прогрессивному налогообложению в стране. По его словам, распределение налогового бремени в РФ нужно сделать справедливее: больше в бюджет должны отдавать компании и люди с высоким достатком. Это позволит снизить нагрузку на семьи с детьми и стимулировать бизнес вкладывать средства в развитие.
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