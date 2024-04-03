Мишустин объяснил, зачем в России нужно менять налоговую систему

Изменение налоговой системы в РФ нужно для сокращения неравенства в обществе, развития регионов страны и поступления ресурсов для решения национальных задач. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Государственной думе.

"Важно учесть каждую деталь. Ведь налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причём не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации", — указал премьер-министр.

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию поручил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени. Премьер пояснил, что изменения в налоговой сфере в первую очередь должны работать на благо общества, экономики и страны в целом.