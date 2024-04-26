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26 апреля, 12:58

Минфин: Семейную ипотеку продлят как минимум для семей с детьми младше шести лет

Новостройка в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Мобильный репортёр

Новостройка в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Мобильный репортёр

В России точно продлят действие семейной ипотеки, особенно для семей с детьми младше шести лет. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Это поручение президента [Владимира Путина], мы его будем чётко исполнять", — отметил он в эфире телеканала "РБК".

Минфин прорабатывает особые условия по семейной ипотеке для малых городов
Минфин прорабатывает особые условия по семейной ипотеке для малых городов

Напомним, соответствующее поручение Владимир Путин дал 29 февраля в ходе оглашения Послания Федеральному собранию. Согласно решению главы государства, программу продлят до 2030 года. А недавно президент предложил распространить её на вторичное жильё.

Матвей Константинов
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