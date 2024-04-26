Минфин: Семейную ипотеку продлят как минимум для семей с детьми младше шести лет
Новостройка в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Мобильный репортёр
В России точно продлят действие семейной ипотеки, особенно для семей с детьми младше шести лет. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков.
"Это поручение президента [Владимира Путина], мы его будем чётко исполнять", — отметил он в эфире телеканала "РБК".
Напомним, соответствующее поручение Владимир Путин дал 29 февраля в ходе оглашения Послания Федеральному собранию. Согласно решению главы государства, программу продлят до 2030 года. А недавно президент предложил распространить её на вторичное жильё.