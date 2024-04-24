Минфин прорабатывает особые условия по семейной ипотеке для малых городов

Особые условия по льготной семейной ипотеке могут стать доступными для жителей малых городов в обозримом будущем. Работа над ними сейчас ведётся в российском Минфине, рассказал газете "Известия" замминистра финансов Иван Чебесков.

По данным собеседника издания, пока в ведомстве не согласовали условия предстоящего нововведения. Однако совершенно точно известно, что ставка не опустится ниже 6% годовых. Кроме того, упор будет сделан на поддержке индивидуального жилищного строительства. Это связано с ограниченным количеством многоквартирных строений в небольших городах и желанием людей жить в собственном доме, отметил замглавы Минфина.