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24 апреля, 03:02

Минфин прорабатывает особые условия по семейной ипотеке для малых городов

Особые условия по льготной семейной ипотеке могут стать доступными для жителей малых городов в обозримом будущем. Работа над ними сейчас ведётся в российском Минфине, рассказал газете "Известия" замминистра финансов Иван Чебесков.

По данным собеседника издания, пока в ведомстве не согласовали условия предстоящего нововведения. Однако совершенно точно известно, что ставка не опустится ниже 6% годовых. Кроме того, упор будет сделан на поддержке индивидуального жилищного строительства. Это связано с ограниченным количеством многоквартирных строений в небольших городах и желанием людей жить в собственном доме, отметил замглавы Минфина.

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А ранее стало известно о возможном увеличении ставки по семейной ипотеке для заёмщиков с детьми старше шести лет. Обсуждается повышение показателя до 12%, сообщал Life.ru ранее.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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