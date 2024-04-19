Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 07:38

Трутнев: Власти РФ не планируют повышать ставку на дальневосточную ипотеку

Российские власти не планируют менять процентную ставку на льготную дальневосточную ипотеку, она останется на уровне 2%. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Сейчас никаких тревог испытывать не стоит. У Минфина есть своя миссия. Они должны заботиться о пополнении бюджета Российской Федерации, поэтому у них могут быть разные мысли, разные обсуждения", — пояснил вице-премьер в беседе с журналистами.

Трутнев напомнил, что на предыдущем Восточном экономическом форуме (10–13 сентября 2023-го) в присутствии президента РФ Владимира Путина обсуждался вопрос о повышении ставки, но было принято решение ничего не менять.

Россиянам посоветовали покупать жильё до окончания ряда льготных программ
Россиянам посоветовали покупать жильё до окончания ряда льготных программ

Напомним, ранее в Минфине заявили, что идёт дискуссия об увеличении ставки по дальневосточной ипотеке. При этом в ведомстве не пояснили, на сколько может вырасти этот показатель.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Минфин РФ
  • Юрий Трутнев
  • Дальний Восток
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров