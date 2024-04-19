Трутнев: Власти РФ не планируют повышать ставку на дальневосточную ипотеку

Российские власти не планируют менять процентную ставку на льготную дальневосточную ипотеку, она останется на уровне 2%. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Сейчас никаких тревог испытывать не стоит. У Минфина есть своя миссия. Они должны заботиться о пополнении бюджета Российской Федерации, поэтому у них могут быть разные мысли, разные обсуждения", — пояснил вице-премьер в беседе с журналистами.

Трутнев напомнил, что на предыдущем Восточном экономическом форуме (10–13 сентября 2023-го) в присутствии президента РФ Владимира Путина обсуждался вопрос о повышении ставки, но было принято решение ничего не менять.