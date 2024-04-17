Минфин может повысить ставку на дальневосточную ипотеку
В Министерстве финансов России обсуждается вопрос повышения ставки на дальневосточную ипотеку, которая сейчас составляет 2%. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков.
"Идёт дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Потому что сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе, те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены. То есть с точки зрения запуска строительства, а 2% — всё-таки это очень низкая минимальная ставка. Поэтому мы обсуждаем возможное повышение по этой программе", — объяснил он.
Замминистра не стал говорить, на сколько может вырасти ставка по дальневосточной ипотеке.
Ранее в "Роскачестве" объяснили, как россияне могут снизить базовую ставку по ипотеке. Одним из таких способов является программа социальной ипотеки, которая предусматривает субсидирование регионом кредитной ставки или возврат средств за оплату части стоимости жилья — до 30–100%.
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