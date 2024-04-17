Минфин может повысить ставку на дальневосточную ипотеку

"Идёт дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Потому что сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе, те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены. То есть с точки зрения запуска строительства, а 2% — всё-таки это очень низкая минимальная ставка. Поэтому мы обсуждаем возможное повышение по этой программе", — объяснил он.