На встрече Путина с дальневосточным губернатором увидели важный сигнал

В среду, 3 апреля, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко и губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. В связи с этим руководитель департамента региональных программ ЭИСИ и член Общественной палаты (ОП) РФ Дарья Кислицына, комментируя это событие в беседе с Life.ru, заявила, что подобные мероприятия показывают готовность российского лидера содействовать реализации региональных инициатив в будущем.

Собеседница Life.ru заявила, что в качестве наиболее важных акцентов этих рабочих встреч стоит выделить несколько моментов. Во-первых, тональность состоявшихся диалогов говорит о поддержке главой государства реализуемых губернаторами стратегий регионального развития.

"Высокая оценка работы прозвучала в адрес и Осипова, и Лимаренко. Оба в сентябре на выборах планируют заручиться доверием избирателей во второй раз. Можно говорить о том, что сегодня стартовала серия рабочих встреч президента с теми высшими должностными лицами, которым предстоит переизбраться на новый срок", — заявила член ОП, подчеркнув, что особый акцент Путин сделал на позитивной оценке экономического потенциала Забайкалья и Сахалина и росте основных экономических показателей.

Во-вторых, интересно обратить внимание на акценты, расставленные губернаторами. Осипов начал свой доклад с рассказа о работе по поддержке российских военнослужащих. В регионе активная деятельность ведётся в нескольких направлениях — выполняются все вопросы гособоронзаказа, производится и ремонтируется броне- и авиационная техника, развёрнуто производство БПЛА. Организована комплексная система поддержки бойцов и их семей. В центре первоочередного внимания Лимаренко — решение проблемы аварийного жилья. Первую программу по расселению в регионе выполнили досрочно. В 2026 году планируется полностью завершить второй этап программы.

В-третьих, очень важно, что глава государства поддержал инициативы руководителей регионов. С Лимаренко он обсудил возможность строительства моста между Сахалином и материком, приблизительные объёмы финансирования проекта. С Осиповым — введение в Забайкалье новых мер поддержки семей с детьми, заявила собеседница Life.ru.

"Важный сигнал о том, что Путин принимает во внимание региональные инициативы по развитию и выражает готовность содействовать их реализации в будущем. Это тоже можно считать сигналом доверия к конкретным губернаторам, которые инициативы формулируют и озвучивают", — заключила Кислицына.