Россиянам посоветовали покупать жильё до окончания ряда льготных программ

Если есть желание купить квартиру в новостройке, то это стоит сделать до 1 июля, то есть до окончания ряда льготных программ. Как заявил в беседе с телеканалом "360" ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, также стоит поторопиться и с приобретением жилища на вторичном рынке.

"После сворачивания IT-ипотеки и господдержки у нас по факту остаётся не так много программ, но одна из самых распространённых, которая будет у нас работать, — это Арктическая ипотека и Дальневосточная", — заявил Ракута, подчеркнув, что в этих регионах в ближайшее время ожидается всплеск рынка недвижимости.

Кроме того, эксперт обратил внимание на вторичное жильё, заметив, что сейчас много квартир продаётся ниже рынка из-за высоких ставок на вторичку. Многие продавцы делают хорошие скидки, которые могут достигать 30–40% в зависимости от срочности сделки.