Путин поручил изучить возможность включения в семейную ипотеку вторичного жилья

Судя по всему, новая опция будет доступна там, где объём жилищного строительства изначально небольшой, то есть нового жилого фонда не хватает, а запрос на семейную ипотеку большой. Напомним, что речь об этом зашла на встрече российского лидера с участниками и победителями конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" в конце января 2024 года. Одним из участников этой встречи оказался многодетный отец и дедушка из города Алексина Тульской области — представитель потомственной четы кондитеров. Он рассказал, что в их городе, несмотря на то, что он имеет статус территории опережающего развития, нет нового жилья — строительство не ведётся. А льготная семейная ипотека распространяется по закону только на новостройки, из-за чего много семей в небольших городах страны попросту не могут воспользоваться программой поддержки и улучшить жилищные условия. Ещё тогда Путин пообещал подумать о том, как можно решить этот вопрос.