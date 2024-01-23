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23 января, 13:44

Путин объяснил, почему льготная семейная ипотека не распространяется на вторичку

Путин: Программу льготной семейной ипотеки под 6% необходимо продлить

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над возможностью введения льготной ипотеки для приобретения вторичного жилья. Речь об этом зашла на встрече российского лидера с участниками и победителями конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное". Одним из участников этой встречи оказался многодетный отец и дедушка из города Алексина Тульской области — представитель потомственной четы кондитеров. Он рассказал, что в их городе, несмотря на то, что он имеет статус территории опережающего развития, нет нового жилья — строительство не ведётся. А льготная семейная ипотека распространяется по закону только на новостройки, из-за чего много семей в небольших городах страны попросту не могут воспользоваться программой поддержки и улучшить жилищные условия.

Российский лидер внимательно выслушал доводы собеседника. По словам Путина, здесь вопрос не в деньгах, хотя с увлечением ключевой ставки расходы бюджета на субсидирование льготной ипотеки ощутимо возрастают, — дело, как отметил президент, в прозрачности сделки.

"Одно дело, когда вы покупаете новое жильё: вот семья — вот ипотека, вот жильё. А когда от человека, нужно иметь в виду, что могут быть злоупотребления", — пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что подумать здесь предстоит в двух направлениях: во-первых, о продлении программы льготной семейной ипотеки под 6%, а во-вторых — о том, как можно помочь малым городам, в которых не ведётся строительство нового жилья.

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Ранее Путин поддержал идею правительства продлить программу по выдаче семейной ипотеки, рассчитанной до 1 июля 2024 года. Лайф писал, как накопить на первый взнос. Кроме того, российский лидер призвал Правительство РФ сохранить 20% первого взноса по льготной семейной ипотеке, а ещё попросил подумать над сохранением субсидии в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита.

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freepik

Марина Калегина
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