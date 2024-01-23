Путин объяснил, почему льготная семейная ипотека не распространяется на вторичку

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над возможностью введения льготной ипотеки для приобретения вторичного жилья. Речь об этом зашла на встрече российского лидера с участниками и победителями конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное". Одним из участников этой встречи оказался многодетный отец и дедушка из города Алексина Тульской области — представитель потомственной четы кондитеров. Он рассказал, что в их городе, несмотря на то, что он имеет статус территории опережающего развития, нет нового жилья — строительство не ведётся. А льготная семейная ипотека распространяется по закону только на новостройки, из-за чего много семей в небольших городах страны попросту не могут воспользоваться программой поддержки и улучшить жилищные условия.

Российский лидер внимательно выслушал доводы собеседника. По словам Путина, здесь вопрос не в деньгах, хотя с увлечением ключевой ставки расходы бюджета на субсидирование льготной ипотеки ощутимо возрастают, — дело, как отметил президент, в прозрачности сделки.

"Одно дело, когда вы покупаете новое жильё: вот семья — вот ипотека, вот жильё. А когда от человека, нужно иметь в виду, что могут быть злоупотребления", — пояснил российский лидер.