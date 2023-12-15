Россиянам подсказали, как накопить на первый взнос по ипотеке

Чтобы собрать деньги на первоначальный взнос по ипотеке, правильнее всего копить, откладывая средства с каждой зарплаты, посоветовала в беседе с РИАМО финансовый аналитик Ирина Андриевская. Вместе с тем она заявила, что сейчас, когда кредитные ставки и размер первоначального взноса растут, нерационально брать ипотеку.

"Возможно, стоит накопить денег на первоначальный взнос на растущем рынке сбережений, а уже затем брать ипотеку в 2025–2026 годах. Тем более что ипотечный рынок цикличен, а льготные программы хотя и перестанут быть массовыми, но, возможно, станут адресными, например, для семейных заёмщиков", — пояснила Андриевская.

Другой способ — взять потребительский кредит. Эксперт упомянула, что по оценкам Центробанка, доля заёмщиков с потребительским кредитом на первый взнос три года назад составляла 5,5%, а к началу этого года 7%. Те, кому сложно взять потребительский кредит на первоначальный взнос, могут для этого заложить уже имеющуюся недвижимость.

Ещё один вариант — продать имущество (вроде автомобиля) или старое жильё. Можно не продавать, а сдавать квартиру в аренду и получаемый пассивный доход откладывать, чтобы потратить на взнос по ипотеке.

"Например, у покупателя есть двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом в московском Строгино недалеко от метро. Средняя стоимость аренды такого лота составляет порядка 75-85 тысяч рублей в месяц. Сдав это жилье, покупатель арендует для себя комнату с ежемесячной платой в 15-25 тысяч рублей или однокомнатную квартиру в менее престижном районе столицы или ближайшем Подмосковье, где ежемесячной платеж в среднем составляет 30-40 тысяч рублей", — пояснила эксперт.

По словам другого эксперта, руководителя "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елены Мищенко, можно купить квартиру в трейд-ин, то есть приобрести жильё в новостройке в зачёт старой квартиры — когда застройщик покупает у клиента его недвижимость и продаёт другую, в новом доме. Это помогает сэкономить время, но на этом можно потерять до 20% средств. Ведь цену на недвижимость устанавливает не продавец, а застройщик или риелтор.

У граждан также есть возможность использовать государственные выплаты или субсидии в качестве первоначального взноса, в том числе материнский капитал. Тут, правда, потребуется добавить 10-20% от суммы и это не считая того, что маткапитала в целом может не хватить. Специалист также напомнила и о программе "Молодая семья", в который могут участвовать россияне не старше 35 лет.

В России можно взять и военную ипотеку. Ей могут воспользоваться граждане, которые проходят службу по контракту. Суть заключается в том, что пока гражданин находится на службе, ипотеку за него платит государство. Мищенко советует первые три года копить средства, перечисляемые государством, а потом потратить их на взнос по ипотеке.