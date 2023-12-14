Путин одобрил идею продлить программу семейной ипотеки после 1 июля 2024 года 14 декабря, 13:18 Владимир Путин поддержал идею продлить программу по семейной ипотеке. Обложка © Freepik

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею правительства продлить программу по выдаче семейной ипотеки, которая сейчас рассчитана до 1 июля 2024 года. Об этом он заявил в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

"Правительство сейчас думает на тему о том, чтобы её (семейную ипотеку. — Прим. Лайфа) продлить. Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки", — уточнил российский лидер.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уже заявлял, что Правительство Российской Федерации планирует продлить действие семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Он отметил, что сейчас объём выдачи средств очень большой. В этом году прирост ипотечных портфелей должен превысить три с половиной триллиона рублей, в прошлом году было два триллиона.

Авторы Татьяна Миссуми