Семейную ипотеку могут продлить после 1 июля 2024 года
Хуснуллин: Правительство РФ предложит продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года
Правительство Российской Федерации внесёт предложение о продлении семейной ипотеки после 1 июля 2024 года, на которое запланировано завершение программы. Об рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы будем предлагать продлевать семейную ипотеку", — заявил Хуснуллин, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее Лайф писал о том, что правительство повысило до 20% минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с государственной поддержкой. Также изменилась и максимальная величина субсидий, которые получают банки для финансирования программ льготной ипотеки.
Freepik