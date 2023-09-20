Семейную ипотеку могут продлить после 1 июля 2024 года

Правительство Российской Федерации внесёт предложение о продлении семейной ипотеки после 1 июля 2024 года, на которое запланировано завершение программы. Об рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее Лайф писал о том, что правительство повысило до 20% минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с государственной поддержкой. Также изменилась и максимальная величина субсидий, которые получают банки для финансирования программ льготной ипотеки.