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20 сентября, 10:41

Семейную ипотеку могут продлить после 1 июля 2024 года

Хуснуллин: Правительство РФ предложит продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года

Правительство Российской Федерации внесёт предложение о продлении семейной ипотеки после 1 июля 2024 года, на которое запланировано завершение программы. Об рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы будем предлагать продлевать семейную ипотеку", — заявил Хуснуллин, отвечая на вопрос журналистов.

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Ранее Лайф писал о том, что правительство повысило до 20% минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с государственной поддержкой. Также изменилась и максимальная величина субсидий, которые получают банки для финансирования программ льготной ипотеки.

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Freepik

Юрий Лысенко
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