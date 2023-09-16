В России призвали разрешить выдачу ипотеки на строительство частных домов

Строителям нужны ипотечные льготы для того, чтобы строить частные дома. Кредитование поможет вывести российский рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на уровень выше. С таким заявлением выступил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Андрей Глушков в беседе с телеканалом "360".

По его словам, банки сейчас не готовы выдавать кредиты, так как не имеют контроля над рынком строительства частных домов.

"До тех пор, пока не будет ипотеки, надеяться на какое-то такое системное развитие не приходится, поскольку застраивание у нас происходит стихийно", — сказал Глушков.

Он добавил, что россиянам оформляют ипотеку на квартиры в новостройках, где имеется компания-девелопер. Тем, кто хочет построить свой дом, остается рассчитывать лишь на потребительский кредит. А он зависит от ключевой ставки. При этом, по словам Глушкова, объём появляющейся жилплощади опережает новостройки. Он призвал поддержать желание россиян жить в собственных домах и создать аналог субсидированной ипотеки.