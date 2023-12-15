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15 декабря, 12:25

Путин попросил кабмин продлить действие 20% взноса по льготной семейной ипотеке

Российский лидер Владимир Путин призвал Правительство РФ сохранить 20% первого взноса по льготной семейной ипотеке. Об этом он заявил в ходе выступления на IV съезде железнодорожников.

"Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки", — отметил он.

Кроме того, глава государства попросил кабмин подумать над сохранением субсидии в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита.

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Как сообщал Лайф, ранее Путин поддержал идею правительства продлить программу по выдаче семейной ипотеки, рассчитанной до 1 июля 2024 года. Лайф писал, как накопить на первый взнос.

Напомним, в начале декабре в Минфине предложили повысить минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%. В ведомстве также считают, что нужно вдвое урезать максимальный размер кредита по льготной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга до шести миллионов рублей.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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