Путин попросил кабмин продлить действие 20% взноса по льготной семейной ипотеке

Российский лидер Владимир Путин призвал Правительство РФ сохранить 20% первого взноса по льготной семейной ипотеке. Об этом он заявил в ходе выступления на IV съезде железнодорожников.

"Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки", — отметил он.

Кроме того, глава государства попросил кабмин подумать над сохранением субсидии в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита.