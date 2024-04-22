СМИ сообщили о возможном увеличении ставки по семейной ипотеке
"Известия": Ставку по семейной ипотеке для некоторых заёмщиков могут увеличить
В России скоро может увеличиться ставка по семейной ипотеке для некоторых категорий граждан. Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на свои источники, близкие к Минфину РФ, речь идёт о семьях с детьми старше шести лет.
Издание напомнило, что президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию страны поручил продлить эту льготную ипотечную программу до 2030 года. В связи с этим сейчас обсуждают вариант увеличения ставки по этим условиям до 12%.
"В текущих условиях подобный уровень выглядит логичным, поскольку ставка ниже не позволила бы добиться того, чтобы семейная ипотека стала более целевой", — подчеркнул источник "Известий" в финансовом рынке.
В статье говорится, что подобные меры могут снизить количество заёмщиков, которые покупают жилплощадь в качестве инвестиции. В то же время это может уменьшить количество субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке.
В самой пресс-службе Минфина РФ журналистам рассказали, что по этому вопросу ещё не сформулированы окончательные предложения. В Минстрое РФ, в свою очередь, сообщили, что пока ещё преждевременно говорить о каких-то параметрах адресности.
Ранее Life.ru писал, что при Минпросвещения РФ была создана рабочая группа, в которую также вошли представители Минстроя, Минфина и Минэкономразвития. Сообщалось, что они собираются рассмотреть возможность введения льготной ипотеки для учителей.
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