СМИ сообщили о возможном увеличении ставки по семейной ипотеке

В России скоро может увеличиться ставка по семейной ипотеке для некоторых категорий граждан. Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на свои источники, близкие к Минфину РФ, речь идёт о семьях с детьми старше шести лет.

Издание напомнило, что президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию страны поручил продлить эту льготную ипотечную программу до 2030 года. В связи с этим сейчас обсуждают вариант увеличения ставки по этим условиям до 12%.

"В текущих условиях подобный уровень выглядит логичным, поскольку ставка ниже не позволила бы добиться того, чтобы семейная ипотека стала более целевой", — подчеркнул источник "Известий" в финансовом рынке.

В статье говорится, что подобные меры могут снизить количество заёмщиков, которые покупают жилплощадь в качестве инвестиции. В то же время это может уменьшить количество субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке.

В самой пресс-службе Минфина РФ журналистам рассказали, что по этому вопросу ещё не сформулированы окончательные предложения. В Минстрое РФ, в свою очередь, сообщили, что пока ещё преждевременно говорить о каких-то параметрах адресности.