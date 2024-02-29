Путин объявил о льготной ипотеке для участников спецоперации в ряде регионов РФ

Президент России Владимир Путин объявил о льготной ипотеке для участников специальной военной операции в некоторых регионах. Об этом глава государства заявил в Послании Федеральному собранию.

"Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции", — указал российский лидер.