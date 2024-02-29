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29 февраля, 11:45

Путин объявил о льготной ипотеке для участников спецоперации в ряде регионов РФ

Президент России Владимир Путин объявил о льготной ипотеке для участников специальной военной операции в некоторых регионах. Об этом глава государства заявил в Послании Федеральному собранию.

"Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции", — указал российский лидер.

Путин поручил ввести льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жильё
Путин поручил ввести льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жильё

Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что в начале месяца президент РФ Владимир Путин поручил распространить программы дальневосточной и арктической ипотеки на участников специальной военной операции без ограничений, а также на членов семей погибших бойцов.

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Николь Вербер
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