Путин поручил распространить ДВ-ипотеку на бойцов СВО без ограничений

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству распространить программы дальневосточной и арктической ипотеки на участников спецоперации без ограничений, а также на членов семей погибших бойцов.

Речь в поручении идёт о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан.

Путин — об ипотеке для бойцов СВО: Вот мы сидим в тепле, а ребята под пулями

Путин — об ипотеке для бойцов СВО: Вот мы сидим в тепле, а ребята под пулями

Напомним, что эта тема обсуждалась 11 декабря, когда президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Архангельск пообщался с первыми получателями арктической ипотеки. Одна из участниц беседы рассказала о семье участника СВО, члены которой хотели купить жильё по этой программе, но не подошли по возрасту. Президент поддержал идею о расширении льготной ипотеки для бойцов СВО и ряда других категорий граждан.