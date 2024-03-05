В России может появиться льготная ипотека для учителей

При Минпросвещения РФ была создана рабочая группа, в которую также вошли представители Минстроя, Минфина и Минэкономразвития. Как передаёт газета "Известия", они собираются рассмотреть возможность введения льготной ипотеки для сотрудников образовательных учреждений.

В ведомстве рассказали журналистам о планах рабочей группы. Чиновники оценивают возможность создания для педагогических работников отдельной льготной ипотеки. В то же время там принимают во внимание, что учителя могут быть включены в уже существующие льготные ипотечные программы. Помимо того, собеседники издания подчеркнули, что разработка нового ипотечного продукта потребует дополнительных денежных средств, источники которых не предусмотрены в федеральном бюджете на 2023–2025 годы.

Стоит отметить, что рабочая группа также рассматривает некоторые предложения депутатов Госдумы, связанные с этим вопросом. В частности, речь идёт об обращении первого заместителя председателя комиссии нижней палаты российского парламента по просвещению Яны Лантратовой на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. В нём она предлагает распространить льготную ипотеку на учителей в возрасте до 30 лет, которые проработали в образовательном учреждении не менее одного года с нагрузкой на полную ставку.