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5 марта, 00:44

В России может появиться льготная ипотека для учителей

"Известия": В России может появиться программа льготной ипотеки для учителей

При Минпросвещения РФ была создана рабочая группа, в которую также вошли представители Минстроя, Минфина и Минэкономразвития. Как передаёт газета "Известия", они собираются рассмотреть возможность введения льготной ипотеки для сотрудников образовательных учреждений.

В ведомстве рассказали журналистам о планах рабочей группы. Чиновники оценивают возможность создания для педагогических работников отдельной льготной ипотеки. В то же время там принимают во внимание, что учителя могут быть включены в уже существующие льготные ипотечные программы. Помимо того, собеседники издания подчеркнули, что разработка нового ипотечного продукта потребует дополнительных денежных средств, источники которых не предусмотрены в федеральном бюджете на 2023–2025 годы.

Стоит отметить, что рабочая группа также рассматривает некоторые предложения депутатов Госдумы, связанные с этим вопросом. В частности, речь идёт об обращении первого заместителя председателя комиссии нижней палаты российского парламента по просвещению Яны Лантратовой на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. В нём она предлагает распространить льготную ипотеку на учителей в возрасте до 30 лет, которые проработали в образовательном учреждении не менее одного года с нагрузкой на полную ставку.

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Ранее Life.ru писал, что до 2030 года на программу семейной ипотеки дополнительно потратят 1,5 триллиона рублей. Как подчеркнули в Министерстве финансов РФ, эти расчёты — предварительные.

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Алексей Соловьёв
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