Изменятся условия получения ипотеки: как это скажется на ценах Анонсированы новые льготы по ипотеке, а условия выдачи жилищных кредитов меняются. Как это повлияет на рынок недвижимости и стоимость жилья? 3 марта, 21:38 Девелоперы рассказали, что будет с ценами на новостройки. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Программа льготной семейной ипотеки должна была завершиться в июле, но президент Владимир Путин решил её продлить. Более того, будет действовать и ещё ряд программ, которые направлены на то, чтобы сделать жильё более доступным и стабилизировать ситуацию на рынке недвижимости. Таким образом, удалось решить несколько вопросов, очень болезненных и для покупателей, и для застройщиков.

На фоне очень скромных продаж в начале этого года новые льготы по ипотеке позитивно скажутся на рынке новостроек. Сегодня даже узко направленные ипотечные программы, льготы или новые государственные программы вполне могут послужить триггером к оживлению спроса. Эти льготы, безусловно, позитивно повлияют на рынок, но ожидать ажиотажа или роста цен не стоит. Такой прогноз сделал директор по продажам VIRA Лев Нагорняк.

— Продление программы семейной ипотеки носит исключительно позитивный характер. Такая мера поддержки поможет молодым семьям с детьми улучшать свои жилищные условия на более комфортных условиях. При этом важно понимать, что на увеличение цен на первичном рыке озвученные изменения не повлияют. Напротив, эта мера позволит и дальше поддерживать спрос в массовом сегменте. Из года в год процент выданных в рамках данной программы кредитов в нашей компании растёт. В 2023 году 40% всех сделок по нашим проектам проходили с привлечением семейной ипотеки, — рассказал руководитель отдела ипотечного кредитования "Главстрой-Недвижимость" Вадим Бутин.

Ещё один важный момент — это продление выплаты 450 тыс. рублей за третьего и последующих детей при досрочном погашении ипотеки. Об этом рассказал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

Он также обратил внимание на поведение крупнейших банков. Они начали корректировать работу в рамках субсидированной ипотеки от застройщиков. Один резко снизил сумму комиссии, другой запустил программу сверхлимита без этого субсидирования. Эти два изменения уже произошли, и они действительно положительно повлияют на текущую ситуацию на рынке.

— Усилия участников рынка первичного жилья, а также меры по изменению условий льготных государственных ипотечных программ приводят рынок к более устойчивому и стабильному состоянию в перспективе. Однако сегодня, учитывая стимулирование производственной активности девелоперов, платёжеспособного спроса будет или не хватать, или точно не будет в избытке. Что, возможно, приведёт к тому, что возможность повышения цен в проектах будет минимальна, причём застройщики будут жёстко конкурировать за потребителя, — отметил исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

Продление льготной ипотеки поддержит и рынок ИЖС. При этом стоимость домов останется в рамках базовой инфляции. Текущий рынок льготного ИЖС пока не является основным. Он составляет не более 20% от общего объёма, потому что многие клиенты строятся в других категориях, так как не подпадают под льготные программы. Соответственно, инициатива поддержит рынок в целом и небольшие компании в частности, а также сегмент закупщиков и продавцов материалов. Такое мнение высказал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

— Из льготной ипотеки до 2030 года продлят только семейную. В конце 2023 года на неё приходилось 44% в рамках всех льготных ипотек. Условия по льготной ипотеке с государственной поддержкой, по-видимому, продолжат ужесточаться. На конец 2023 года её доля упала до 43%. Сокращение льготной ипотеки с государственной поддержкой и ужесточение условий могут отразиться на стоимости жилья в Москве и Санкт-Петербурге, приведя к стагнации цен на жильё, — считает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Существенного повышения цен не будет. Девелоперы будут удерживать ситуацию на балансе, отталкиваясь при ценообразовании от себестоимости строительства, кадровой ситуации, а также этапа строительной готовности. Такой прогноз сделал управляющий партнёр Prime Life Development Денис Коноваленко.

Теперь есть стимул для застройщиков идти в регионы и малые города, расположенные рядом с крупными агломерациями. Там теперь будут действовать особые условия, стимулирующие переезд людей в малые города. На этот момент обратил внимание директор по маркетингу и рекламе компании "ОМ Девелопмент" Роман Антоновский.

— На наш взгляд, ипотека в России должна быть доступной и дешёвой, а вот требования к заёмщикам — максимально жёсткими. Такая политика позволит одновременно стимулировать развитие строительной отрасли и приобретение гражданами собственного жилья, но застрахует нашу экономику от риска невыплаты ипотечных кредитов нерадивыми заёмщиками, — добавил Роман Антоновский.

Авторы Нина Важдаева