С 1 марта стартует строительный сезон: Где самые дешёвые дома и как изменятся цены на загородную недвижимость С приходом весны начнёт расти спрос на загородную недвижимость. При этом ситуация с продажами в марте этого года будет иметь свои особенности. Как изменится стоимость домов и участков? 28 февраля, 21:42 В марте начинается строительный сезон. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Март можно назвать стартом строительного сезона. Именно в марте компании готовятся заключать договоры, а значит, происходит уточнение всех цен. Этот процесс происходит с учётом аналитики зимнего периода. На этот момент обратил внимание директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

По его словам, сейчас усилился один негативный тренд. Мало кто знает, но именно зимой активизируются недобросовестные покупатели. Это период внутренних работ. Люди, чтобы сэкономить, берутся за них самостоятельно или с помощью наиболее дешёвой рабочей силы. Результат нередко приводит к технологическим нарушениям, которые влекут за собой протечки, промерзание и прочие неприятности. Таким образом, проблемы возникают из-за работ, которые ведёт покупатель, но ответственность за это он перекладывает на застройщика. Подобные ситуации были и раньше, но в этом году их стало больше.

— Такой покупатель надавливает на застройщика, требуя исправления скрытых работ, аргументируя это их некачественным проведением. Опасаясь шума и испорченной репутации, застройщики бесплатно выполняют дополнительные работы. Но бизнес есть бизнес, и каждый убыток должен компенсироваться. Поэтому, анализируя все траты такого характера, застройщики перед началом строительного сезона закладывают в сметы подобные риски. Сейчас они составляют порядка 5%. И на столько примерно подорожают дома весной, — добавил Вячеслав Котлов.

Самые дешёвые загородные дома находятся в удалении от крупных городов. В локациях с минимальной инфраструктурой. Но вопрос: какому покупателю они интересны? Если говорить о реально выгодных и недорогих объектах, то это сегмент дальних дач — 80–90 километров от МКАД. Тут дом с участком для круглогодичного проживания можно купить от 5 000 000 рублей. Но следует понимать: даже при наличии хорошей инфраструктуры — станции рядом или трассы — около двух часов без пробок или на электричке вы будете до Москвы добираться. Поэтому такие варианты приоритетны для удалённых работников или в качестве летнего проживания для семьи с детьми и отпуска для главы семьи. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

По его прогнозам, цены падать не будут, но и сильного удорожания свыше индексации в 3–4% в марте не ожидается. Рынок диктует условия, вернее — бюджеты покупателей.

— С 1 марта цены на загородную недвижимость останутся на текущем уровне. Обычно корректировки начинаются ближе к 15 мая, когда начинается период повышенного спроса и сезонное колебание цены из-за просушки дорог. В это время начинается дефицит, что приводит к повышению цен. В марте, апреле и начале мая сохраняются акции от компаний, в том числе зимние акции 2024 года, что также оказывает влияние на стабильность цен в начале весны, — рассказал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

Он обратил внимание, что с приходом тёплого сезона всегда происходит увеличение спроса на рынке недвижимости. Строительство — сезонная сфера, поэтому время года оказывает влияние на формирование цены. Спрос начнёт активизироваться с середины мая.

— Планируя покупку или строительство, рекомендуется начать пораньше, чтобы сэкономить от 5 до 15 процентов, так как к концу лета цены могут вырасти, — добавил Виктор Лукин.

По его словам, чтобы приобрести дом или дачу с максимальной выгодой, стоит внимательно изучить рынок и предложения от компаний. Первый вариант — отслеживать предложения на протяжении нескольких месяцев и найти участок напрямую от собственника, срочно продающего свою недвижимость.

Также можно самостоятельно найти подрядчиков с хорошей репутацией, контролирующих качество и предоставляющих гарантии, либо договориться с бригадой, работающей в вашем посёлке.

— Ценовая политика загородной недвижимости основывается на инфраструктуре и окружении, так называемом комьюнити. При этом в сегменте комфорт-класса требования к окружению определённого уровня, тому самому комьюнити, менее выражены. А если мы говорим о бизнес- и премиум-классе, то тут фактор окружения превалирует. Что мы понимаем под инфраструктурой? Помимо стандартных коммуникаций, инфраструктура — это наличие рядом необходимых социальных, культурных и общественно-деловых объектов. Это не только детские сады и школы, это соответствующего уровня магазины, рестораны и кафе, зоны отдыха и спортивные клубы, — отметила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

При этом часть загородной недвижимости на вторичном рынке будет снижаться в цене. Более доступными могут стать дома, которые расположены на большем удалении от областного центра. Упадёт цена на неформат, которым сегодня считаются объекты, находящиеся в удалении от точек инфраструктуры, в локациях, где нет никакого потенциала роста и развития. Их ещё называют "объекты без мечты". Так охарактеризовала обстановку на рынке Юлия Дымова.

— Сейчас, например, нельзя сказать, что "шестисоточники" подешевеют. Как показывает практика, с 2020 года они выросли в цене в три раза на многих локациях, а где-то они продолжают расти в цене. Это связано с тем, что в районах, где идёт массовое строительство, в том числе в Московской области, выкупают стандартные участки по шесть соток для строительства более рентабельных объектов недвижимости, — пояснила Юлия Дымова.

По её словам, в других локациях объекты не пользуются спросом из-за каких-то негативных факторов, из-за неудачного фона вокруг. Это может быть и вредное производство неподалёку, и строительство дорог рядом. Шум, свалки отходов, а также отсутствие того самого сообщества, которое является основным социумом в загородных посёлках, — всё это тоже сказывается на снижении цены.

Наиболее бюджетные объекты можно найти на границе Московской области и Владимирской области. Снижение цен может произойти на отдельные старые дома с неполным набором коммуникаций — от 2000 года постройки и старше. Об этом рассказал директор по продажам элитной резиденции "Залесье" Виктор Тумаркин.

Для того чтобы приобрести дачу с максимальной выгодой, он рекомендует обратить внимание на ликвидные недостроенные объекты с кровлей, а также качественные дома, расположенные в непопулярных направлениях.

— В целом мы отмечаем, что всё больше растёт спрос на одноэтажные дома с панорамным остеклением, — добавил Виктор Тумаркин.

Авторы Нина Важдаева