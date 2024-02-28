На рынке аренды сложилась уникальная ситуация: Где начали сдавать самые дешёвые квартиры К концу февраля стало очевидно: на рынке аренды появился необычный тренд. Снять квартиру стало проще, но появились новые нюансы. Где сейчас сдают самые дешёвые квартиры и как можно сэкономить на аренде? 27 февраля, 21:42 Риелторы рассказали, где начали сдавать самые дешёвые квартиры. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Начало этого года для московского рынка аренды необычное. Если стандартно январь и февраль — период затишья, то сейчас арендаторы довольно активны. И в январе, и в феврале количество ежедневных запросов на аренду жилья в Москве на 15% больше, чем было в декабре 2023 года. Так охарактеризовала обстановку на рынке заместитель директора управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксана Полякова.

Она связывает эту ситуацию с началом роста объёма предложения. На рынок стали выходить более доступные по цене квартиры. При этом арендаторы постепенно адаптировались к новым ценам. Они понимают, что такие дешёвые варианты, которые встречались ранее, уже не найдутся. Минимальная арендная ставка у квартиры в Старой Москве (без ЗелАО) поднялась с 25 тыс. рублей в первой половине 2023 года до 30–32 тыс. рублей сейчас.

Большинство нанимателей ищут однушки и двушки экономкласса, но вариантов по старым ценам нет. В результате клиенты стали чаще объединяться и снимать жильё в складчину. Заявок на такую аренду стало на 30% больше, чем в начале 2023 года.

Большинство нанимателей ищут однушки и двушки экономкласса, но вариантов по старым ценам нет. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Традиционно недорогие квартиры можно найти в удалённых районах — если добираться до станции метро или МЦК придётся на наземном транспорте. Стоимость найма там может быть снижена на 5–20% в зависимости от длительности поездки. При этом нужно учесть дополнительные траты денег и времени на проезд.

— Чтобы сэкономить, можно снять квартиру неважного качества. При отсутствии ремонта или наличии неисправностей арендная ставка может быть сокращена на 10–40% в зависимости от серьёзности и масштаба повреждений. Есть варианты снять жильё "под ремонт", когда отделочные или ремонтные работы перекладываются на плечи квартирантов (на время проведения работ арендная плата может быть снижена или отменена вовсе). Важно грамотно составить приложение к договору найма, — пояснила Оксана Полякова.

В этом приложении нужно учесть ряд важных моментов. Например, что оплата проживания (дополнительно нужно прописать размер арендной ставки) входит в счёт ремонтных работ в соответствии со сметой, которая считается частью договора найма. В смете нужно указать общую стоимость и разделить её на оплату работ и материалов. Если смета не подписана сторонами сделки, договор найма считается недействительным. Также нужно учесть возможное увеличение стоимости работ и материалов — прописать схему распределения расходов на этот случай. Арендатор и арендодатель должны прописать ответственность за невыполнение обязательств и досрочное расторжение договора найма. После окончания работ стороны подписывают акт их приёмки.

— Всё же арендатору стоит очень хорошо подумать, прежде чем решаться делать ремонт в съёмной квартире. Конечно, это целесообразно, если вы планируете прожить там достаточно долго. В этом случае есть возможность сделать ремонт на свой вкус. В то же время в процессе могут возникнуть и разногласия с хозяином. Если не составить детальный договор, в котором бы описывались все особенности ремонтных работ, то можно понести финансовые потери. Не говоря уже о затраченном времени и усилиях, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Арендатору стоит очень хорошо подумать, прежде чем решаться делать ремонт в съёмной квартире. Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Оксана Полякова привела примеры самых дешёвых квартир, которые сейчас сдаются в Старой Москве (без ЗелАО). Например, арендная ставка 30 тыс. рублей в месяц у однокомнатной квартиры, которую можно снять в 20 минутах ходьбы от ст. м. "Первомайская" (р-н Восточное Измайлово, ВАО). Квартира площадью 30 кв. м находится на третьем этаже девятиэтажного панельного дома. Есть необходимая мебель и бытовая техника, кроме стиральной машины. Квартира сдаётся впервые. Разрешено размещение квартирантов с домашними животными.

За такую же сумму — 30 тыс. рублей — сдаётся двухкомнатная квартира, требующая ремонта. Первые три месяца — арендные каникулы в счёт ремонта. Квартира площадью 43 кв. м без мебели, есть телевизор и стиральная машина. Жилплощадь располагается на третьем этаже панельной пятиэтажки в 20 минутах ходьбы от ст. м. "Алексеевская" (Останкинский р-н, СВАО).

За 35 тыс. рублей можно снять однокомнатную квартиру на Волгоградском проспекте, в семи минутах ходьбы от ст. м. "Кузьминки" (р-н Кузьминки, ЮВАО). Жильё площадью 36 кв. м располагается на втором этаже панельной пятиэтажки. Квартира меблирована, а предложение строго для семейной пары в официальном браке.

— При заключении договора нужно обращать внимание на многие нюансы. Очень часто люди видят дешёвый вариант, но не вчитываются в условия договора. А собственник может прописать там определённые детали. Если, например, человек сдаёт квартиру семейной паре без собаки, а потом узнает, что появилась собака, то он может расторгнуть договор. Более того, нужно понимать, что без согласования с собственником в съёмной квартире многое делать нельзя. Это касается даже небольшого косметического ремонта и выброса пришедшей в негодность мебели. Желательно все права и обязанности сторон зафиксировать в договоре, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева