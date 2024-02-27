С 1 марта планируется запретить экспорт бензина: Как это скажется на ценах В правительстве приняли меры, которые направлены на стабилизацию цен на бензин. При этом впереди сезон повышенного спроса на топливо. Какие меры будут приняты для регулирования цен и сколько будет стоить топливо на АЗС? 27 февраля, 09:16 Правительство принимает меры, чтобы стабилизировать цены на бензин. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Правительство планирует ввести запрет на экспорт бензина с 1 марта. Действовать он будет полгода. Кроме того, планируется увеличить также нормативы продаж дизельного топлива на бирже. Они вырастут до 16%.

— Бензин АИ-92 и АИ-95, а также летний дизель с начала 2024 года заметно подорожали. Их биржевые котировки выросли на 8–23%. Оптовые цены на бензин росли, пусть и меньше, но росли — примерно на 1,6–6%. В рознице стоимость АИ-92 и АИ-95 даже немного снизилась. Но впереди у нас весенняя кампания, когда потребление традиционно резко возрастает, а соотношение объёмов производства и потребления на внутреннем рынке пока не самое удобное. К тому же не все НПЗ работают на полную мощность. Взять хотя бы завод "ЛУКойла" в Нижнем Новгороде, который пока не восстановился, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Он считает, что решение о запрете экспорта топлива должно нивелировать эффект скачкообразного сезонного роста и удержать цены. Вместе с тем ограничение не будет распространено на Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан, а также на страны ЕАЭС.

— Запрет на экспорт призван снизить вероятные риски, о которых говорил инициатор этого решения вице-премьер РФ Александр Новак. Весенне-летний период — время, когда внутреннему российскому потребителю понадобится больший объём топлива, нежели в зимний. Это связано с периодом отпусков, а также с весенними посевными работами и ремонтом на отечественных НПЗ. Чтобы из-за повышенного спроса не начали резко подниматься цены на бензин, следует нарастить предложение. Сделать это можно если не ростом выработки, то ограничением на экспорт. Скорее всего, по законам рынка тактика должна сработать. А из-за временного характера мера не должна негативно сказаться на последующем росте экспорта в страны-партнёры, — рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Временные ограничения и даже временный запрет на экспорт важного для страны товара — нормальная ситуация для многих стран-экспортёров, особенно сырья. Например, Индия периодически вводит запрет на экспорт отдельных сортов риса, Россия ранее ограничивала экспорт гречневой крупы. Такое пояснение сделал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, при высоких ценах на нефть и нефтепродукты в мире экспортировать нефтепродукты выгодно. Но для государства важно насытить внутренний рынок. В среднем в течение полугода существенного роста оптовых цен не будет, по крайней мере выше инфляции, а розничные цены могут стоять на месте или повышаться медленными темпами.

— В среднем в течение полугода средняя розничная цена на бензин в РФ останется, по нашему мнению, на уровне 54–56 рублей за литр, — считает Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева