С 1 марта рубль получит новый фактор поддержки: каким будет курс валют С 1 марта на валютный рынок начнёт влиять сезонный фактор, а также целый ряд геополитических и экономических новостей. В результате доллар может подешеветь. Каким будет курс рубля? 25 февраля, 21:42 Начало марта — традиционно благоприятное время для рубля. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Начало весны — исторически самый благоприятный период для рубля. Платежи экспортёров повышенные, и валюту надо конвертировать. Платежи по долгам, наоборот, пониженные, а сальдо торгового баланса — максимальное по году. Более того, денежно-кредитная политика Центробанка и нормативы репатриации выручки действуют, а это среднесрочные факторы позитивного влияния на рубль. Так охарактеризовал обстановку эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По его словам, рубль достаточно стабилен в рамках широкого диапазона 93,5–87,5. Несмотря на локальные волны волатильности, в марте доллар, скорее, будет поближе к 90.

— В начале марта для рубля значение будет иметь внутренний политический фон. К этому времени уже будут известны рамки 13-го пакета антироссийских санкций, а рынок уже успеет учесть эти новости в ценах. Налоговый период уже завершится, и рынок сможет прийти в равновесие. В пользу рубля продолжит играть высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Сейчас она составляет 16% годовых. Как минимум до июня она вряд ли изменится в сторону понижения. Это мощный фактор поддержки для нацвалюты России, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Стабильно высокие цены на энергоносители тоже выступают опорой для рубля. Проблема в том, пояснил Владислав Антонов, что параметры сырьевого экспорта понизились. Из-за этого рост нефтяных цен не находит полного отражения в доходах отечественных компаний-экспортёров.

Владислав Антонов считает, что доллар может двигаться в пределах 92–94 рублей, евро — 98–102. При этом внутридневная волатильность способна оставаться выше средних уровней.

— Пик фискальных платежей в начале этого года мы уже прошли, а ключевая ставка ЦБ осталась на прежнем уровне — 16% годовых. Соответственно, главным фактором, который влияет на курс рубля, сейчас остаются проинфляционные риски. Конечно, прогнозы по инфляции на 2024 год уже начали меняться — 4,9% вместо 5,1% месяцем ранее. В среднем же за год инфляция может составить порядка 6,9–7%. То есть с большой долей вероятности смягчения ДКП стоит ожидать не раньше конца марта. А в первой половине месяца, на мой взгляд, мы можем увидеть мировые валюты примерно в следующем коридоре: 93 рубля за доллар, порядка 102 рублей за евро и до 13 рублей за юань, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Авторы Нина Важдаева