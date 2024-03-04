Минфин: До 2030 года на семейную ипотеку дополнительно потратят 1,5 трлн рублей

До 2030 года на программу семейной ипотеки дополнительно потратят 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов России, добавив, что эти расчёты предварительные.

"В текущем году дополнительные расходы федерального бюджета на программу, связанные с её продлением и с ростом ключевой ставки, составят примерно 260 миллиардов рублей. Общий прогнозный показатель расходов с учётом продления программы до 2030 года — 1,5 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по поручению главы государства также будет продолжена программа поддержки многодетных семей, позволяющая частично или полностью погасить ипотеку. Речь идёт о выплатах в размере 450 тысяч рублей, которые можно использовать в целях покрытия займа для решения жилищного вопроса. Эта программа распространяется на семьи, в которых третий ребёнок родился после 1 января 2019 года. Предварительно, в 2024 году она потребует ещё 50 миллиардов рублей.