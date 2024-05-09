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9 мая, 06:54

Подпавшие под санкции миллиардеры теперь ориентируются на бизнес в РФ, пишут СМИ

Bloomberg: Российские миллиардеры возвращают свои активы в РФ

Российские миллиардеры, подпавшие под западные санкции, начали возвращать свои активы в РФ из-за возможной конфискации, пишет Bloomberg. По словам двух крупных предпринимателей, пообщавшихся с агентством на условиях анонимности, отныне они ориентируются на ведение бизнеса исключительно в России.

Однако некоторые бизнесмены всё ещё надеются сохранить активы на Западе, а другие переносят свои дела в дружественные страны, например в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Указывается, что состояние 26 россиян, включённых в индекс миллиардеров Bloomberg, оценивается примерно в 350 миллиардов долларов. Их средний возраст — 63 года, и эти предприниматели задумываются о передаче наследства.

"Решение о том, как и где это состояние будет наследоваться в ближайшие десятилетия, будет отражаться на экономике и различных отраслях бизнеса", — подчёркивается в материале.

Песков связал возвращение предпринимателей с тем, что вести бизнес в РФ надёжнее
Песков связал возвращение предпринимателей с тем, что вести бизнес в РФ надёжнее

Ранее Bloomberg указало на массовое возвращение релокантов в Россию. Указывается, что жизнь на чужбине не пришлась по душе примерно 45% уехавших граждан. Более того, их возвращение способствует росту экономики РФ.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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