Подпавшие под санкции миллиардеры теперь ориентируются на бизнес в РФ, пишут СМИ

Российские миллиардеры, подпавшие под западные санкции, начали возвращать свои активы в РФ из-за возможной конфискации, пишет Bloomberg. По словам двух крупных предпринимателей, пообщавшихся с агентством на условиях анонимности, отныне они ориентируются на ведение бизнеса исключительно в России.

Однако некоторые бизнесмены всё ещё надеются сохранить активы на Западе, а другие переносят свои дела в дружественные страны, например в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Указывается, что состояние 26 россиян, включённых в индекс миллиардеров Bloomberg, оценивается примерно в 350 миллиардов долларов. Их средний возраст — 63 года, и эти предприниматели задумываются о передаче наследства.

"Решение о том, как и где это состояние будет наследоваться в ближайшие десятилетия, будет отражаться на экономике и различных отраслях бизнеса", — подчёркивается в материале.