Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Шойгу
Андрей Белоусов и Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / POOL Александр Астафьев, пресс-служба Минобороны РФ
В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Так, Сергей Шойгу покинет пост главы Минобороны России, на эту должность глава государства предложил назначить Андрея Белоусова, говорится в сообщении Совфеда.
Также для проведения консультаций предложены:
– на должность министра внутренних дел — Колокольцев Владимир Александрович;
– на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Куренков Александр Вячеславович;
– на должность министра иностранных дел — Лавров Сергей Викторович;
– на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович;
– на должность министра юстиции — Чуйченко Константин Анатольевич;
– на должность директора Службы внешней разведки — Нарышкин Сергей Евгеньевич;
– на должность директора Федеральной службы безопасности — Бортников Александр Васильевич;
– на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — Золотов Виктор Васильевич;
– на должность директора Федеральной службы охраны — Кочнев Дмитрий Викторович;
– на должность начальника Главного управления специальных программ президента — Линц Александр Леонидович.
Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.
Напомним, Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Предыдущее сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента РФ Владимира Путина. Сейчас формируется новый кабмин. Депутаты Госдумы уже утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России по предложению Путина. За него проголосовало 375 парламентариев, 57 воздержались, против не проголосовал никто. Также Мишустина в должности председателя утвердил и российский лидер.