Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Шойгу

В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Так, Сергей Шойгу покинет пост главы Минобороны России, на эту должность глава государства предложил назначить Андрея Белоусова, говорится в сообщении Совфеда.