Путин провёл первое совещание с Совбезом после кадровых перестановок. Шойгу пришёл в гражданском

Президент России Владимир Путин провёл первое оперативное совещание с Советом безопасности РФ после кадровых перестановок. Новый секретарь СБ Сергей Шойгу тоже присутствовал на встрече.

"Тема приоритетная — это выстраивание отношений с соседями на постсоветском пространстве. Говорили с министром финансов, что в новом политическом цикле надо уделить особое внимание", — отметил Путин, начиная совещание.