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13 мая, 15:35

Путин провёл первое совещание с Совбезом после кадровых перестановок. Шойгу пришёл в гражданском

Путин провёл первое совещание с Совбезом РФ после кадровых перестановок

Президент России Владимир Путин провёл первое оперативное совещание с Советом безопасности РФ после кадровых перестановок. Новый секретарь СБ Сергей Шойгу тоже присутствовал на встрече.

Путин провёл первое совещание с Совбезом РФ после кадровых перестановок. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Основной темой совещания стали отношения с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве.

"Тема приоритетная — это выстраивание отношений с соседями на постсоветском пространстве. Говорили с министром финансов, что в новом политическом цикле надо уделить особое внимание", — отметил Путин, начиная совещание.

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Как сообщал Life.ru, 12 мая Путин предложил назначить исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова новым министром обороны России. Сергея Шойгу глава государства назначил секретарём Совбеза. В Кремле пояснили, что решение президента продиктовано необходимостью инноваций в военном ведомстве. Новая должность экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева станет известна позднее.

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Telegram / Кремль. Новости

Александра Вишнякова
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