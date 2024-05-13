Путин провёл первое совещание с Совбезом после кадровых перестановок. Шойгу пришёл в гражданском
Путин провёл первое совещание с Совбезом РФ после кадровых перестановок
Президент России Владимир Путин провёл первое оперативное совещание с Советом безопасности РФ после кадровых перестановок. Новый секретарь СБ Сергей Шойгу тоже присутствовал на встрече.
Путин провёл первое совещание с Совбезом РФ после кадровых перестановок. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Основной темой совещания стали отношения с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве.
"Тема приоритетная — это выстраивание отношений с соседями на постсоветском пространстве. Говорили с министром финансов, что в новом политическом цикле надо уделить особое внимание", — отметил Путин, начиная совещание.
Как сообщал Life.ru, 12 мая Путин предложил назначить исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова новым министром обороны России. Сергея Шойгу глава государства назначил секретарём Совбеза. В Кремле пояснили, что решение президента продиктовано необходимостью инноваций в военном ведомстве. Новая должность экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева станет известна позднее.
Telegram / Кремль. Новости