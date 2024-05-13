Новость о смещении Шойгу с поста главы МО РФ заняла первые полосы зарубежных СМИ
Решение президента России Владимира Путина произвести кадровые перестановки в Министерстве обороны РФ привлекло внимание десятков зарубежных СМИ. Новость о смещении прежнего главы ведомства Сергея Шойгу заняла первые полосы ведущих изданий Запада.
Главные страницы событию отвели американские телеканалы NBC и CNN, британские газеты Financial Times, Telegraph и Daily Mail, а также польские порталы Rzeczpospolita и Onet.
"Владимир Путин сместил своего давнего союзника Сергея Шойгу с поста министра обороны в результате самых значительных перестановок в военном командовании с тех пор, как российские войска вторглись на Украину", — уверены авторы Guardian.
Владимир Путин назначил Шойгу новым секретарём Совбеза РФ вместо отправленного в отставку Николая Патрушева. На этом посту экс-глава МО также будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Telegram / Минобороны России