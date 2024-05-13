Новость о смещении Шойгу с поста главы МО РФ заняла первые полосы зарубежных СМИ

Главные страницы событию отвели американские телеканалы NBC и CNN, британские газеты Financial Times, Telegraph и Daily Mail, а также польские порталы Rzeczpospolita и Onet.

"Владимир Путин сместил своего давнего союзника Сергея Шойгу с поста министра обороны в результате самых значительных перестановок в военном командовании с тех пор, как российские войска вторглись на Украину", — уверены авторы Guardian.