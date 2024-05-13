Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 02:07
16205

Новость о смещении Шойгу с поста главы МО РФ заняла первые полосы зарубежных СМИ

Решение президента России Владимира Путина произвести кадровые перестановки в Министерстве обороны РФ привлекло внимание десятков зарубежных СМИ. Новость о смещении прежнего главы ведомства Сергея Шойгу заняла первые полосы ведущих изданий Запада.

Главные страницы событию отвели американские телеканалы NBC и CNN, британские газеты Financial Times, Telegraph и Daily Mail, а также польские порталы Rzeczpospolita и Onet.

"Владимир Путин сместил своего давнего союзника Сергея Шойгу с поста министра обороны в результате самых значительных перестановок в военном командовании с тех пор, как российские войска вторглись на Украину", — уверены авторы Guardian.

  • The Guardian — о смене главы Минобороны России. Фото © theguardian.com
    The Guardian — о смене главы Минобороны России. Фото © theguardian.com
  • Sky News — о смене главы Минобороны России. Фото © news.sky.com
    Sky News — о смене главы Минобороны России. Фото © news.sky.com
  • Financial Times — о смене главы Минобороны России. Фото © ft.com
    Financial Times — о смене главы Минобороны России. Фото © ft.com
  • Rzeczpospolita — о смене главы Минобороны России. Фото © rp.pl
    Rzeczpospolita — о смене главы Минобороны России. Фото © rp.pl
  • NBC News — о смене главы Минобороны России. Фото © nbcnews.com
    NBC News — о смене главы Минобороны России. Фото © nbcnews.com

The Guardian — о смене главы Минобороны России. Фото © theguardian.com

1 / 5
Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Шойгу
Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Шойгу

Владимир Путин назначил Шойгу новым секретарём Совбеза РФ вместо отправленного в отставку Николая Патрушева. На этом посту экс-глава МО также будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Путин
  • СМИ
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров