Песков заявил, что Шойгу теперь будет курировать работу ФСВТС

Работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отныне будет курировать новый секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, который ранее занимал пост министра обороны. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, том числе корреспонденту Life.ru.

"Он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружён в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия", — сказал представитель Кремля.