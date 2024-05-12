Песков заявил, что Шойгу теперь будет курировать работу ФСВТС
Сергей Шойгу. Фото © Сайт Минобороны РФ
Работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отныне будет курировать новый секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, который ранее занимал пост министра обороны. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, том числе корреспонденту Life.ru.
"Он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружён в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия", — сказал представитель Кремля.
Напомним, накануне ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны РФ. А сегодня стало известно, что Шойгу покинет должность главы оборонного ведомства. Вместо него на эту должность президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова.