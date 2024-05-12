Песков обещал сообщить о новом назначении Николая Патрушева
Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото © ТАСС / POOL / Михаил Терещенко / /ТАСС
Николай Патрушев освобождён от должности секретаря Совета безопасности РФ в связи с переходом на другую работу. Кремль скоро объявит о его назначении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжит свою деятельность", — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, сегодня, 12 мая, в Совет Федерации поступили предложенные президентом кандидатуры на должности министров силового блока и ряда ведомств. Так, по предложению Путина Сергей Шойгу покинет пост главы Минобороны России, на эту должность глава государства предложил назначить Андрея Белоусова. Шойгу же займёт пост секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. О других назначениях читайте на Life.ru.