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Служба по военно-техническому сотрудничеству будет напрямую подчиняться Путину

11 мая, 14:01
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) выведена из подчинения Министерству обороны РФ и будет напрямую подчиняться президенту страны. Об этом сказано в соответствующем указе российского лидера Владимира Путина.

"Президент России В.В. Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", пояснили в пресс-службе Кремля.

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Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин утвердил указ об установлении в стране нового почётного звания — заслуженный работник избирательной системы РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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