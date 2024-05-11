Служба по военно-техническому сотрудничеству будет напрямую подчиняться Путину
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) выведена из подчинения Министерству обороны РФ и будет напрямую подчиняться президенту страны. Об этом сказано в соответствующем указе российского лидера Владимира Путина.
"Президент России В.В. Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", — пояснили в пресс-службе Кремля.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин утвердил указ об установлении в стране нового почётного звания — заслуженный работник избирательной системы РФ.
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