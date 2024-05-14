В Кремле сочли неуместным называть новую должность Шойгу понижением

Перевод Сергея Шойгу с должности министра обороны в секретари Совета безопасности РФ неуместно расценивать как понижение по службе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.