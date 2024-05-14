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14 мая, 10:08

В Кремле сочли неуместным называть новую должность Шойгу понижением

Песков счёл неуместным называть понижением назначение Шойгу секретарем Совбеза

Сергей Шойгу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Сергей Шойгу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Перевод Сергея Шойгу с должности министра обороны в секретари Совета безопасности РФ неуместно расценивать как понижение по службе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что секретарь Совбеза занимается огромным объёмом задач, которые имеют важное значение для России. Руководитель этого органа находится в постоянном контакте с президентом и несёт большую ответственность, пояснил пресс-секретарь главы государства.

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Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова новым министром обороны. Сергея Шойгу лидер страны назначил секретарём Совбеза, где он будет курировать работу Федеральной службы ВТС. В Кремле объяснили этот шаг необходимостью инноваций в военном ведомстве.

Александр Юнашев
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