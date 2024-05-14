В Кремле сочли неуместным называть новую должность Шойгу понижением
Песков счёл неуместным называть понижением назначение Шойгу секретарем Совбеза
Сергей Шойгу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Перевод Сергея Шойгу с должности министра обороны в секретари Совета безопасности РФ неуместно расценивать как понижение по службе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков добавил, что секретарь Совбеза занимается огромным объёмом задач, которые имеют важное значение для России. Руководитель этого органа находится в постоянном контакте с президентом и несёт большую ответственность, пояснил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова новым министром обороны. Сергея Шойгу лидер страны назначил секретарём Совбеза, где он будет курировать работу Федеральной службы ВТС. В Кремле объяснили этот шаг необходимостью инноваций в военном ведомстве.