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14 мая, 09:36

Песков: Кремль не опасается дезорганизации в армии после перестановок в Минобороны

Песков: Кремль не видит угроз для ВС РФ из-за перестановок в Минобороны

В Кремле не опасаются того, что перестановки в Минобороны могут внести дезорганизацию в управление российскими войсками. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, 12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова новым министром обороны. Сергея Шойгу глава государства назначил секретарём Совбеза, где он будет курировать работу Федеральной службы ВТС. Как объяснили в Кремле, в российском военном ведомстве назрела необходимость инноваций.

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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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