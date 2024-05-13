Кто такой Андрей Белоусов: биография от стажёра до министра Биография, карьера и задачи нового министра обороны Андрея Белоусова, чью кандидатуру предложил президент Владимир Путин. 13 мая, 16:51 Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / POOL / Владимир Астапкович

— В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность министра обороны Белоусов Андрей Рэмович, — сообщила вечером 12 мая пресс-служба Совета Федерации. Консультации в комитетах СФ по этому вопросу прошли 13 мая, на заседании палаты кандидатура будет обсуждена 14 мая.

На место Андрея Белоусова в правительстве предложена кандидатура экс-главы Минпромторга Дениса Мантурова, а экс-глава Минобороны Сергей Шойгу указом президента назначен секретарём Совета безопасности РФ.

Биография Андрея Белоусова

Доктор экономических наук, действительный государственный советник РФ 1-го класса Андрей Рэмович Белоусов — потомственный экономист. Родился 17 марта 1959 года в Москве в семье видного советского экономиста Рэма Александровича Белоусова, доктора экономических наук, создателя советской научной школы в области ценообразования и управления, одного из разработчиков экономической реформы Алексея Косыгина. Его мать — Алиса Павловна Белоусова — тоже была научным работником, радиохимиком, занималась изучением редких элементов.

По окончании элитной Второй физико-математической школы Андрей Белоусов поступил в МГУ, который в 1981 году окончил с отличием по специальности "экономическая кибернетика". В том же году поступил стажёром-исследователем в Центральный экономико-математический институт АН СССР и в последующие годы сделал блестящую научную и управленческую карьеру. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Имитационное моделирование механизмов формирования и использования оборотных средств (многоотраслевой подход)", в 2006-м — докторскую диссертацию по теме "Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики".

Замглавы Минэкономразвития (МЭРТ) РФ Андрей Белоусов и глава Федерального агентства по промышленности Андрей Дутов (слева направо) перед началом заседания в Доме правительства РФ. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

С 1990 по 2006 год являлся старшим научным сотрудником, заведовал лабораторией в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. В конце 90-х работал консультантом у премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина, а затем — внештатным советником у Михаила Касьянова* (признан иноагентом) и Михаила Фрадкова.

С 2006 по 2008 год занимал должности замминистра экономического развития и торговли и замминистра экономического развития. Во время кризиса 2008 года готовил антикризисные документы для премьер-министра Владимира Путина. С 2008 по 2012 год — директор Департамента экономики и финансов Правительства России. В 2012–2013 годах руководил Минэкономразвития. Затем, до 2020 года, занимал должность помощника президента России по экономическим вопросам.

В 2020 году стал первым заместителем председателя Правительства РФ. На этой должности курировал разработки основных стратегических направлений социально-экономического развития, управление общей финансовой, кредитной и денежной политикой, контроль государственного регулирования финансовых рынков, страхование и аудит, транспортную отрасль, инфраструктурные проекты, реализацию госпроектов, а также привлечение иностранных инвестиций. В мае 2020 года (в период болезни Михаила Мишустина ковидом) временно исполнял обязанности главы правительства.

Андрей Белоусов, кандидатуру которого предложил на пост главы Минобороны РФ президент Владимир Путин. Фото © ТАСС / POOL / Владимир Астапкович

Штатский на посту военного министра

Почему Владимир Путин решил назначить на пост руководителя военного ведомства сугубо штатского, никогда не служившего в Вооружённых силах РФ и далёкого от армии человека? В Кремле прокомментировали выбор главы страны: "Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности".

Министр транспорта РФ Виталий Савельев (в центре слева), Андрей Белоусов (в центре справа), руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров (справа) на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024 в МВЦ "Крокус Экспо". Фото © ТАСС / Александр Щербак

Военные эксперты считают выбор главы государства вполне логичным и обоснованным. "У нас явно идёт разграничение между министром обороны и главой Генштаба. То есть министр обороны — это человек, который занимается обеспечением армии техникой, научными средствами. Он будет ездить по заводам, заниматься размещением контрактов, следить за внедрением новых технологий в армию. Это сфера более техническая, научная, промышленная, нежели военная. Как раз в этом Белоусов очень силён как опытный управленец-технарь, который будет заниматься перевооружением армии и борьбой с бюрократией, а глава Генштаба будет полностью отвечать за военную составляющую", — отметил военный эксперт Алексей Живов.

Авторы Владимир Дюжий