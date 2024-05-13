Любитель Юнга и Достоевского: Почему на Западе испугались назначения Белоусова вместо Шойгу Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западных СМИ на назначение Андрея Белоусова новым главой оборонного ведомства и перемещение Сергея Шойгу в кресло секретаря Совета безопасности. 13 мая, 11:04 Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В майские праздники для Запада произошло два крайне неприятных сюрприза. Во-первых, Российская армия начала новую операцию в Харьковской области — и темпы наступления впечатляют. Всего лишь за несколько дней освобождено более десятка посёлков, причём это ещё до ввода основных сил. Во-вторых, Владимир Путин назвал крайне неприятный для США и Европы состав правительства, с которым он в ходе своего очередного срока будет одерживать победу на СВО. И если должность главы кабинета и большинство министерских портфелей останутся в руках тех же управленцев, то назначение нового министра обороны, Андрея Белоусова, почему-то испугало Запад.

Почти все СМИ согласны с тем, что это решение знаковое. "Налицо крупнейшая политическая встряска с 2020 года, когда тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев был отодвинут в сторону, уступив место технократу Михаилу Мишустину", — пишет издание Bloomberg. Только вот какой знак у этой встряски: положительный или отрицательный?

Некоторые увидели в отставке Шойгу признаки долгожданного ими раскола в российской власти. "Шойгу рассматривался многими как самый влиятельный человек в России. Его отставка указывает на серьёзную нестабильность в самом сердце путинского режима", — пишет британское издание The Independent. Однако большинство СМИ с этой точкой зрения не согласны. Они считают, что возможности России — и прежде всего на поле боя — лишь возрастут.

Андрей Белоусов и секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак (слева направо) в Совете Федерации РФ. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

"Путин отстранил от руководства Вооружёнными силами человека, которого российские военные комментаторы и западные аналитики считали частично ответственным за многие неудачи Москвы в начале вторжения. И, назначив на эту должность экономиста, он молчаливо признал важность промышленной мощи для достижения любой военной победы", — пишет The New York Times.

А это как раз фишка нового министра обороны. Ведь Белоусов, как и Мишустин, отвечал именно за рост российской промышленности (и прежде всего оборонной) в условиях санкций. "Его назначение указывает на то, что президент Путин стремится более тесно интегрировать российскую экономику с ведением боевых действий… Российская экономика сейчас находится на военном положении, поэтому жизненно важно, чтобы у Министерства обороны было достаточно денег для финансирования войны", — объясняет BBC.

Более того, Белоусова называют не только блестящим экономистом, но и человеком, которому Путин доверяет лично. По словам "Дойче велле", Андрей Белоусов является "одним из самых влиятельных экономических советников Путина за последнее десятилетие". "Путин доверяет Белоусову и считает его честным и некоррумпированным человеком", — указывает Bloomberg.

Собственно, западные СМИ и проводят параллель между назначением Белоусова и действиями Москвы по углублению и расширению специальной военной операции. "Перестановка произошла в пятницу, когда Россия начала новое крупное наступление в Харьковской области Украины, вынудив украинские войска передислоцироваться и защищаться от нового фронта", — указывает издание The Hill.

Да, кое-кто пишет, что у Белоусова нет военного опыта, как и у прошлого министра. "Господин Шойгу поддерживает тесные связи с президентом Путиным и часто берёт его на рыбалку в родную Сибирь. Ему дали портфель министра обороны, несмотря на то что у него не было военного образования, что раздражало некоторых армейских руководителей", — пишет BBC.

Андрей Белоусов (на экране) в Совете Федерации РФ. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Прекрасно зная, что пост министра обороны (то есть администратора военного ведомства) занимает обычно гражданский человек. Ни у руководителя Бундестага Бориса Писториуса, ни у министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, ни даже у родного для BBC главы Минобороны Соединённого Королевства Гранта Шэппса этого образования нет. Более того, у них нет даже околовоенного опыта, полученного Шойгу в бытность главы МЧС.

К тому же западные СМИ не смогли оперативно проанализировать фигуру Белоусова, ведь из его интервью даже за последний год можно понять, что Андрей Рэмович не просто грамотный управленец, талантливый финансист, но и интеллектуал и мыслитель, прекрасно разбирающийся в культурологии и литературе.

"Правильнее сейчас говорить не о повороте на Восток, но и о повороте на Юг", — отмечал в своём интервью летом 2023 года Андрей Белоусов. По его словам, слово "поворот" тянет за собой идеологию глобального мира. Однако глобальный мир моноцентричен. Рассказывая о том, как Россия ушла от англосаксонского ядра, к которому примкнула Европа, он напомнил об идеологии многополярного мира, которая состоит в том, что должно быть выработано нечто самостоятельное, самость, как у Юнга.

"Не персона, маска, которую ты носишь. Вот эта самость должна проявиться у всех стран, которые обладают суверенностью", — объяснял Белоусов, приводя в пример собственный культурный код России.

Говоря о нашей культурной идентичности, которую хорошо чувствовал Достоевский, Белоусов привёл в пример "пафос Достоевского из "Дневника писателя". По его мнению, там это выражено "просто на 100% рафинированно точно", добавляя, что "это наш главный ресурс, нам надо его вытащить".

Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Что же касается Сергея Шойгу, то он занял место секретаря Совбеза вместо Николая Патрушева. И, по мнению издания Bloomberg, это "лёгкое понижение в должности". Кое-кто посчитал это политической пенсией. "Путин сохранил Сергея Шойгу в своём ближайшем окружении, предоставив ему должность, дающую Шойгу доступ к президенту, но при этом без особой власти", — считает The New York Times.

Другие СМИ с этим тезисом не согласились. "Шойгу не обладает такой же властью, как Патрушев, который долгое время был главным российским чиновником в области безопасности. Но позиция, которую он займёт, та самая позиция, которую Патрушев пытался превратить из второстепенной бюрократической роли в источник значительного влияния, по-прежнему будет сохранять за ним значительную власть. Ведь материалы по вопросам безопасности, предназначенные для глаз президента, будут проходить именно через секретариат Совбеза", — пишет Associated Press.

Авторы Геворг Мирзаян