Ключи к СВО: Как выглядит новый состав Правительства России, предложенный Владимиром Путиным В Правительстве РФ произошли кадровые перестановки, большинство министров остались на своих местах, но есть и новички — подробности в материале Life.ru. 13 мая, 14:13 Министр обороны Андрей Белоусов и глава кабинета министров Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Спустя пять дней после инаугурации главы России Владимира Путина последовали перестановки в правительстве. До этого в отставку ушли кабинет министров и Администрация Президента. В итоге президент предложил главу правительства Михаила Мишустина и ряд ключевых министров утвердить на новый срок. Однако ключевые перестановки коснулись самой чувствительной для страны темы — СВО.

Новые министры и вице-премьеры в правительстве 2024 года. Фото © Life.ru

Силовой блок

Владимир Путин предложил парламенту рассмотреть на должность главы Минобороны Андрея Белоусова, который в предыдущем правительстве занимал пост первого вице-премьера. Эта новость стала ключевым событием, поразившим, как ни странно, больше всего западные СМИ. В Кремле заметили, что такие перестановки связаны с усилением динамики и интеграции ВПК в общий экономический контур. А новый министр все последние годы курировал это направление.

Владимир Путин предложил парламенту рассмотреть на должность главы Минобороны Андрея Белоусова. Фото © Совет Федерации

— Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, максимально оперативного внедренчества. И поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек. И это не просто гражданский человек, а человек, который возглавлял весьма успешно Министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам, — заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Андрей Белоусов зарекомендовал себя как жёсткий и патриотичный технократ. Не имея военного образования, новый министр обладает опытом не просто сильного экономиста, но и опытного стратега.

Его критика ВПК уже во время спецоперации заставила отрасль начать менять свои подходы. На заседаниях с президентом он не раз открыто говорил о проблемах российского военного производства, детализируя недостатки и предлагая изменения. Например, в прошлом году первый вице-премьер обратил внимание на низкий уровень локализации производства беспилотников в России, которая составила от 10 до 30%.

Стоит напомнить, что в 2012 году он занимал должность главы Минэкономразвития, а затем с 2013-го по 2020 год был помощником президента России, входил в состав Военно-промышленной комиссии. В 2020 году стал первым вице-премьером в кабинете Мишустина. Тогда курс нового правительства связывали в том числе и с его фигурой.

Экс-главу Министерства обороны Сергея Шойгу Владимир Путин назначил секретарём Совета безопасности РФ. Теперь он будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и продолжит работать в сфере, "которую знает изнутри". На этой должности он сменил коллегу Николая Патрушева, который пока не назначен на другое место работы.

Остальные главы ведомств силового блока остались на своих местах. Речь идёт о руководителях МВД (Владимир Колокольцев), МЧС (Александр Куренков), СВР (Сергей Нарышкин), ФСБ (Александр Бортников), Росгвардии (Виктор Золотов) и ФСО (Дмитрий Кочнев).

Обновление министерских портфелей

Экс-министр промышленности Денис Мантуров рекомендован на пост первого вице-премьера. Он возглавлял своё министерство на протяжении 13 лет. Покинула лигу замов вице-премьер Виктория Абрамченко.

Денис Мантуров рекомендован на пост первого вице-премьера. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Дмитрий Патрушев может перейти с должности министра сельского хозяйства на пост "отраслевого" вице-премьера. Он будет курировать Минприроды, Минсельхоз и несколько профильных федеральных ведомств и агентств. В прошлом руководитель Россельхозбанка. Дмитрий Патрушев — сын экс-главы ФСБ Николая Патрушева. За время его работы в Министерстве сельского хозяйства Россия сначала вышла на самообеспечение себя зерном, рыбой, растительным маслом и мясом. А затем наша страна выбилась в мировые лидеры по производству зерна.

Дмитрий Патрушев рекомендован на должность вице-премьера. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Еще один новый вице-премьер — экс-министр транспорта Виталий Савельев, который руководил ведомством с 2020 года, а до этого возглавлял крупнейшую российскую авиакомпанию «Аэрофлот». В должности министра транспорта последние годы ему приходилось сталкиваться с серьезными отраслевыми вызовами и западными санкицями.

Сразу несколько губернаторов могут получить министерские портфели в новом правительстве. Эксперты считают, что это большой стимул для института региональных управленцев. Среди них глава Калининградской области Антон Алиханов, управлявший регионом с 2017 года. Ему предложили возглавить Минпромторг.

Антон Алиханов предложен на пост главы Минпромторга. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Глава Курской области Роман Старовойт может возглавить Минтранс. А губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв займёт пост министра спорта. Сергею Цивилёву предложено возглавить Министерство энергетики. А бывшему первому заместителю министра сельского хозяйства Оксане Лут — своё родное ведомство.

Кандидаты на министерские кресла Роман Старовойт, Михаил Дегтярев, Оксана Лут. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Антон Новодережкин, Артём Геодакян

Сохранили свои портфели большинство министров прежней команды. Речь идёт о вице-премьерах Дмитрии Чернышенко, Александре Новаке, Дмитрии Григоренко, Татьяне Голиковой, Алексее Оверчуке, Юрие Трутневе и Марате Хуснуллине. Министры: глава МИД Сергей Лавров, глава МЧС Александр Куренков, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр труда Антон Котяков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков — все они возглавят свои ведомства в случае одобрения парламентом.

Счётная палата и Главное управление специальных программ Президента РФ

Борис Ковальчук и Александр Линец. Фото © Wikipedia, gusp.gov.ru

Борис Ковальчук стал одним из основных кандидатов на пост главы Счётной палаты. Известно, что он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета. А начинал свою карьеру юрисконсультом в ФГУП "ЦНИИ "Гранит", затем работал помощником первого вице-премьера РФ Дмитрия Медведева. С 2009 года работал заместителем гендиректора по развитию в госкорпорации "Росатом".

Ещё одно знаковое назначение. На должность начальника Главного управления специальных программ Президента РФ предложена кандидатура Александра Линеца.

Авторы Елена Ладилова