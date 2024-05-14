Путин утвердил новый состав правительства, Белоусов назначен министром обороны
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ и директоров служб. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Список из 21 федерального министра выглядит так:
- Глава Минобороны — Андрей Белоусов;
- глава МИД — Сергей Лавров;
- глава МЧС — Александр Куренков;
- глава МВД — Владимир Колокольцев;
- глава Минюста — Константин Чуйченко;
- глава Минтранса — Роман Старовойт;
- глава Минпромторга — Антон Алиханов;
- глава Минэнерго — Сергей Цивилёв;
- глава Минсельхоза — Оксана Лут;
- глава Минспорта — Михаил Дегтярёв;
- глава Минтруда — Антон Котяков;
- глава Минприроды — Александр Козлов;
- глава Минпросвещения — Сергей Кравцов;
- глава Минкульта — Ольга Любимова;
- глава Минэкономразвития — Максим Решетников;
- глава Минфина — Антон Силуанов;
- глава Минздрава — Михаил Мурашко;
- глава Минстроя — Ирек Файзуллин;
- глава Минобрнауки — Валерий Фальков;
- глава Минвостокразвития — Алексей Чекунков;
- глава Минцифры — Максут Шадаев.
Состав нового Правительства РФ. Обложка © Life.ru
Ранее Путин подписал указ о составе руководства Администрации Президента. В частности, помощниками главы государства стали экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Напомним, что предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента России Владимира Путина. В последние дни в РФ шло формирование состава нового кабмина, который вновь возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Накануне нижняя палата парламента утвердила всех вице-премьеров, а сегодня одобрила кандидатуры 16 министров. Ещё пятерых глав ведомств утвердил Совет Федерации.
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