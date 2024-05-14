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14 мая, 18:32

Путин утвердил новый состав правительства, Белоусов назначен министром обороны

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ и директоров служб. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Список из 21 федерального министра выглядит так:

  • Глава Минобороны — Андрей Белоусов;
  • глава МИД — Сергей Лавров;
  • глава МЧС — Александр Куренков;
  • глава МВД — Владимир Колокольцев;
  • глава Минюста — Константин Чуйченко;
  • глава Минтранса — Роман Старовойт;
  • глава Минпромторга — Антон Алиханов;
  • глава Минэнерго — Сергей Цивилёв;
  • глава Минсельхоза — Оксана Лут;
  • глава Минспорта — Михаил Дегтярёв;
  • глава Минтруда — Антон Котяков;
  • глава Минприроды — Александр Козлов;
  • глава Минпросвещения — Сергей Кравцов;
  • глава Минкульта — Ольга Любимова;
  • глава Минэкономразвития — Максим Решетников;
  • глава Минфина — Антон Силуанов;
  • глава Минздрава — Михаил Мурашко;
  • глава Минстроя — Ирек Файзуллин;
  • глава Минобрнауки — Валерий Фальков;
  • глава Минвостокразвития — Алексей Чекунков;
  • глава Минцифры — Максут Шадаев.
Состав нового Правительства РФ. Обложка © Life.ru

Состав нового Правительства РФ. Обложка © Life.ru

Ранее Путин подписал указ о составе руководства Администрации Президента. В частности, помощниками главы государства стали экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

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Напомним, что предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента России Владимира Путина. В последние дни в РФ шло формирование состава нового кабмина, который вновь возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Накануне нижняя палата парламента утвердила всех вице-премьеров, а сегодня одобрила кандидатуры 16 министров. Ещё пятерых глав ведомств утвердил Совет Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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