Дюмин и Патрушев стали помощниками президента: Путин подписал указ о составе руководства АП

Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве Администрации Президента. Документ опубликован во вторник, 14 мая, на сайте Кремля.

Своими указами глава государства назначил:

Антона Вайно – руководителем Администрации Президента;

Сергея Кириенко — первым замруководителя Администрации Президента;

Алексея Громова — первым замруководителя Администрации Президента;

Дмитрия Пескова —замруководителя Администрации Президента и пресс-секретарём главы государства;

Дмитрия Козака — замруководителя Администрации Президента;

Магомедсалама Магомедова — замруководителя Администрации Президента;

Максима Орешкина — замруководителя Администрации Президента;

Владимира Островенко — замруководителя Администрации Президента.

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, назначенный помощником президента РФ. Фото © Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Кроме того, Путин назначил помощником Алексея Дюмина, освободив его от занимаемой должности губернатора Тульской области. Среди назначенных помощников президента в указе значатся Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Николай Патрушев, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева (также назначена начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации), Дмитрий Калимулин (также назначен главой Референтуры Президента Российской Федерации), Дмитрий Шальков (также назначен начальником президентского Контрольного управления).

Владислав Китаев назначен руководителем протокола Президента Российской Федерации. Полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе остался Игорь Щёголев, полпредом в Северо-Западном федеральном округе — Александр Гуцан, полпредом в Южном федеральном округе — Владимир Устинов, а Юрий Чайка — полномочным представителем президента в Северо-Кавказском округе. На этой же должности в Приволжском федеральном округе остался Игорь Комаров, а в Уральском федеральном округе — Владимир Якушев. Полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе назначен Анатолий Серышев.

Бывший Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, назначенный помощником президента РФ. Фото © Михаил Терещенко/POOL/ТАСС

Антона Кобяков назначен советником президента, как и Игорь Левитин, на которого отдельным указом также возложены обязанности специального представителя президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта.