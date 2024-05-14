Госдума одобрила 16 кандидатов в министры нового состава Правительства РФ
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания во вторник, 14 мая, одобрили 16 кандидатур министров нового состава Правительства РФ, предложенных главой кабмина Михаилом Мишустиным. В воскресенье, 12 мая, все они были поддержаны профильными комитетами нижней палаты парламента.
Таким образом, список из 16 федеральных министров выглядит так:
- глава Минтранса Роман Старовойт;
- глава Минпромторга Антон Алиханов;
- глава Минэнерго Сергей Цивилёв;
- глава Минсельхоза Оксана Лут;
- глава Минспорта Михаил Дегтярёв;
- глава Минтруда Антон Котяков;
- глава Минприроды Александр Козлов;
- глава Минпросвещения Сергей Кравцов;
- глава Минкульта Ольга Любимова;
- глава Минэкономразвития Максим Решетников;
- глава Минфина Антон Силуанов;
- глава Минздрава Михаил Мурашко;
- глава Минстроя Ирек Файзуллин;
- глава Минобрнауки Валерий Фальков;
- глава Минвостокразвития Алексей Чекунков;
- глава Минцифры Максут Шадаев.
Состав нового Правительства РФ. Обложка © Life.ru
Ещё пятерых министров — глав Минобороны, МВД, МИД, МЧС и Минюста — позже утвердит Совет Федерации.
Напомним, что предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента России Владимира Путина. Сейчас идёт формирование состава нового кабмина, который вновь возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Накануне нижняя палата парламента утвердила всех вице-премьеров.
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