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14 мая, 14:01

Госдума одобрила 16 кандидатов в министры нового состава Правительства РФ

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания во вторник, 14 мая, одобрили 16 кандидатур министров нового состава Правительства РФ, предложенных главой кабмина Михаилом Мишустиным. В воскресенье, 12 мая, все они были поддержаны профильными комитетами нижней палаты парламента.

Таким образом, список из 16 федеральных министров выглядит так:

  • глава Минтранса Роман Старовойт;
  • глава Минпромторга Антон Алиханов;
  • глава Минэнерго Сергей Цивилёв;
  • глава Минсельхоза Оксана Лут;
  • глава Минспорта Михаил Дегтярёв;
  • глава Минтруда Антон Котяков;
  • глава Минприроды Александр Козлов;
  • глава Минпросвещения Сергей Кравцов;
  • глава Минкульта Ольга Любимова;
  • глава Минэкономразвития Максим Решетников;
  • глава Минфина Антон Силуанов;
  • глава Минздрава Михаил Мурашко;
  • глава Минстроя Ирек Файзуллин;
  • глава Минобрнауки Валерий Фальков;
  • глава Минвостокразвития Алексей Чекунков;
  • глава Минцифры Максут Шадаев.
Состав нового Правительства РФ. Обложка © Life.ru

Состав нового Правительства РФ. Обложка © Life.ru

Ещё пятерых министров — глав Минобороны, МВД, МИД, МЧС и Минюста — позже утвердит Совет Федерации.

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Напомним, что предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента России Владимира Путина. Сейчас идёт формирование состава нового кабмина, который вновь возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Накануне нижняя палата парламента утвердила всех вице-премьеров.

Обложка ©

Life.ru

Никита Осипов
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