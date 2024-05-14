Госдума одобрила 16 кандидатов в министры нового состава Правительства РФ

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания во вторник, 14 мая, одобрили 16 кандидатур министров нового состава Правительства РФ, предложенных главой кабмина Михаилом Мишустиным. В воскресенье, 12 мая, все они были поддержаны профильными комитетами нижней палаты парламента.