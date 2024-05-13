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13 мая, 13:03

"Интересный шаг": Политолог указал на уникальную особенность нового Правительства России

Эксперт Туманян: В новом кабмине кластеризованы зоны, курируемые вице-премьерами

Процесс формирования нового состава Правительства России доказал высокий уровень консолидации политических сил вокруг президента РФ Владимира Путина. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог, куратор Экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян, отметив, что Госдума без каких-либо проблем утвердила кандидатуру председателя кабмина Михаила Мишустина.

Туманян пояснил, что предыдущий состав правительства продемонстрировал небывалую эффективность в борьбе с пандемией, отражении санкций, развитии импортозамещения и даже импортоопережения в экономике РФ. По словам политолога, за четыре года в России произошли рост и укрепление экономического суверенитета. Новая шестилетняя программа развития страны будет не менее сложной, так как санкционное давление никто не отменял.

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"Сегодня мы наблюдаем, как передовые управленческие технологии внедряются не только в бизнесе, в так называемых бирюзовых или жёлтых компаниях, но и в государственном секторе. Это крайне важный шаг не только из соображений необходимости соответствия организаций исторической эпохе, но и эффективности государственной политики и принимаемых решений", подчеркнул собеседник Life.ru.

Туманян отметил, что премьер-министр и президент пошли по пути своеобразной кластеризации зон, за которые отвечают вице-премьеры. Подобные экосистемы являются инновационным решением для государственного управления, добавил политолог. Эксперт привёл в пример кандидата на должность вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который получает возможность создать отдельную экосистему, где будут развиваться системы просвещения, образования, инновации и кадровая политика. Таким образом, создаётся единая система сопровождения человека со школьной скамьи и до университета с последующим его трудоустройством, отметил эксперт. А дополнительные возможности для саморазвития будут предоставляться через молодёжную политику и кадровые проекты, заключил политолог Гарник Туманян.

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Напомним, что предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента России Владимира Путина. Сейчас идёт формирование состава нового кабмина. Госдума и глава государства уже утвердили на пост премьер-министра Михаила Мишустина, который в свою очередь внёс на рассмотрение ГД предложения по составу нового кабмина, как того требует конституция страны. Сегодня нижняя палата парламента утвердила всех вице-премьеров.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Дарья Нарыкова
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