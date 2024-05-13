"Интересный шаг": Политолог указал на уникальную особенность нового Правительства России

Процесс формирования нового состава Правительства России доказал высокий уровень консолидации политических сил вокруг президента РФ Владимира Путина. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог, куратор Экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян, отметив, что Госдума без каких-либо проблем утвердила кандидатуру председателя кабмина Михаила Мишустина.

Туманян пояснил, что предыдущий состав правительства продемонстрировал небывалую эффективность в борьбе с пандемией, отражении санкций, развитии импортозамещения и даже импортоопережения в экономике РФ. По словам политолога, за четыре года в России произошли рост и укрепление экономического суверенитета. Новая шестилетняя программа развития страны будет не менее сложной, так как санкционное давление никто не отменял.

"Сегодня мы наблюдаем, как передовые управленческие технологии внедряются не только в бизнесе, в так называемых бирюзовых или жёлтых компаниях, но и в государственном секторе. Это крайне важный шаг не только из соображений необходимости соответствия организаций исторической эпохе, но и эффективности государственной политики и принимаемых решений", — подчеркнул собеседник Life.ru.