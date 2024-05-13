"Не случайный знак": Физиогномист указал на "судьбоносное сходство" между Суворовым и Белоусовым
Эксперт Дворянов указал на "судьбоносное сходство" между Суворовым и Белоусовым
Андрей Белоусов и Александр Суворов. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин © Getty Images / Heritage Images / Fine Art Images
Директор по международным коммуникациям BCMF, политолог и физиогномист Сергей Дворянов в беседе с Life.ru сравнил кандидата в министры обороны РФ Андрея Белоусова с легендарным русским полководцем Александром Суворовым. По его мнению, они похожи внешне и это вовсе не случайный знак.
Весьма интересно, что предложенный нашим президентом Владимиром Путиным на пост министра обороны Андрей Белоусов удивительно напоминает по своим физиогномическим данным генералиссимуса Суворова, не просто полководца и государственного деятеля, но также основоположника русской военной теории, автора книги "Наука побеждать".
Такое "судьбоносное сходство" черт лица двух российских деятелей политолог назвал непостижимой загадкой русской истории. Он отметил, что в военной среде Суворова ценили не только за успехи на поле боя, но и за личные качества, такие как простота, прямота, храбрость и милосердие. Генералиссимус, добавил эксперт, уделял много внимания не только теории и практике военных действий, но и заботе о быте и жизни простого солдата, из-за чего и пользовался доброй славой в войсках.
"Внешнее сходство двух исторических фигур неслучайно. Высокий лоб говорит об интеллекте и аналитическом складе ума, его обладатель не склонен действовать наобум, он просчитывает свои решения. Густые брови выдают и в Суворове, и в Белоусове мужчину-победителя, настойчивого и бесстрашного. Ровный и прямой нос — признак того, что его обладатель привык добиваться поставленных целей, а тонкие губы указывают на волевого человека, умеющего контролировать эмоции", — сказал Дворянов.
Как и Суворов, Белоусов является профессионалом своего дела, он много лет посвятил научной деятельности и добился значительных успехов на государственной службе, резюмировал собеседник Life.ru.
Напомним, 12 мая Владимир Путин предложил назначить исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова новым министром обороны России. Сергея Шойгу глава государства видит секретарём Совета безопасности. В Кремле пояснили, что решение президента продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве.