"Не случайный знак": Физиогномист указал на "судьбоносное сходство" между Суворовым и Белоусовым

Директор по международным коммуникациям BCMF, политолог и физиогномист Сергей Дворянов в беседе с Life.ru сравнил кандидата в министры обороны РФ Андрея Белоусова с легендарным русским полководцем Александром Суворовым. По его мнению, они похожи внешне и это вовсе не случайный знак.

Весьма интересно, что предложенный нашим президентом Владимиром Путиным на пост министра обороны Андрей Белоусов удивительно напоминает по своим физиогномическим данным генералиссимуса Суворова, не просто полководца и государственного деятеля, но также основоположника русской военной теории, автора книги "Наука побеждать". Сергей Дворянов Политолог, физиогномист

Такое "судьбоносное сходство" черт лица двух российских деятелей политолог назвал непостижимой загадкой русской истории. Он отметил, что в военной среде Суворова ценили не только за успехи на поле боя, но и за личные качества, такие как простота, прямота, храбрость и милосердие. Генералиссимус, добавил эксперт, уделял много внимания не только теории и практике военных действий, но и заботе о быте и жизни простого солдата, из-за чего и пользовался доброй славой в войсках.

"Внешнее сходство двух исторических фигур неслучайно. Высокий лоб говорит об интеллекте и аналитическом складе ума, его обладатель не склонен действовать наобум, он просчитывает свои решения. Густые брови выдают и в Суворове, и в Белоусове мужчину-победителя, настойчивого и бесстрашного. Ровный и прямой нос — признак того, что его обладатель привык добиваться поставленных целей, а тонкие губы указывают на волевого человека, умеющего контролировать эмоции", — сказал Дворянов.