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13 мая, 12:48

Госдума РФ утвердила всех вице-премьеров

Депутаты Госдумы рассмотрели кандидатуры вице-премьеров в новом правительстве и проголосовали за их утверждение. Первым заместителем Михаила Мишустина стал Денис Мантуров.

Список вице-премьеров выглядит следующим образом:

  • Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
  • Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
  • Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  • Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
  • Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу, а также руководящий аппаратом правительства;
  • Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
  • Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
  • Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Состав нового Правительства РФ. Инфографика © Life.ru

Состав нового Правительства РФ. Инфографика © Life.ru

Напомним, что предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента РФ Владимира Путина. Сейчас формируется новый кабмин. Ранее Госдума и глава государства утвердили на посту премьер-министра Михаила Мишустина, а он уже внёс на рассмотрение ГД предложения по составу нового кабмина, как того требует конституция страны. При этом президент РФ предложил кандидатуры на должности руководителей силового блока и ряда министерств. Так, Сергей Шойгу покинет пост главы Минобороны России, на эту должность глава государства предложил назначить Андрея Белоусова. Эти кандидатуры должен утвердить Совфед.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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