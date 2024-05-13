Госдума РФ утвердила всех вице-премьеров
Депутаты Госдумы рассмотрели кандидатуры вице-премьеров в новом правительстве и проголосовали за их утверждение. Первым заместителем Михаила Мишустина стал Денис Мантуров.
Список вице-премьеров выглядит следующим образом:
- Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
- Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
- Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
- Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
- Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу, а также руководящий аппаратом правительства;
- Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
- Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
- Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Состав нового Правительства РФ. Инфографика © Life.ru
Напомним, что предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента РФ Владимира Путина. Сейчас формируется новый кабмин. Ранее Госдума и глава государства утвердили на посту премьер-министра Михаила Мишустина, а он уже внёс на рассмотрение ГД предложения по составу нового кабмина, как того требует конституция страны. При этом президент РФ предложил кандидатуры на должности руководителей силового блока и ряда министерств. Так, Сергей Шойгу покинет пост главы Минобороны России, на эту должность глава государства предложил назначить Андрея Белоусова. Эти кандидатуры должен утвердить Совфед.
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