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13 мая, 09:05

"Золотое комбо": Политолог оценила кандидатуры четырёх губернаторов на посты глав министерств РФ

Политолог Фёдорова: Кремль выстроил эффективную кадровую политику

Предложение кандидатур губернатора Калининградской области Антона Алиханова, главы Кемеровской области Сергея Цивилёва, губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва и главы Курской области Романа Старовойта на должности глав министерств в новом составе Правительства РФ демонстрирует эффективность кадровой политики Кремля и существующей в стране системы образования для управленческих кадров. Об этом в беседе с Life.ru рассказала политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова.

Люди получают современные управленческие компетенции в "школе губернаторов". Добавьте к этому опыт работы на федеральном уровне и опыт работы в регионе. Получается "золотое комбо". Разумеется, у каждого из них есть опыт и знания в той сфере, которой они будут заниматься.

Анна Фёдорова

Политолог, эксперт ЭИСИ

Политолог отметила, что Алиханов хорошо понимает, что такое экономика в период санкций, ведь он возглавлял регион, которому пытались устроить транспортную блокаду. В свою очередь, добавила эксперт, Дегтярёв глубоко погружён в тему спорта, а также в своё время работал в профильном комитете.

Что касается Цивилёва, то он много лет возглавлял крупнейший российский угледобывающий регион. Также Фёдорова отметила огромный опыт работы Старовойта в дорожной сфере. В своё время он возглавлял Федеральное дорожное агентство и некоторое время был замминистра транспорта.

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Ранее сообщалось, что все кандидаты в Правительство РФ, которых предложил премьер-министр Михаил Мишустин, были одобрены комитетами Госдумы. В частности, глава кабмина предложил на пост министра энергетики Цивилёва, а кандидатуру Алиханова на должность главы Минпромторга, Старовойта — на должность главы Минтранса, а Дегтярёва — на должность министра спорта.

Обложка ©

ТАСС / Александр Манзюк

Ольга Годуненко
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