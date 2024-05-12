Комитеты Госдумы одобрили всех кандидатов в Правительство РФ

Все кандидаты в Правительство России, которых предложил премьер-министр Михаил Мишустин, были одобрены комитетами Государственной думы. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Сегодня 18 профильных комитетов рассматривали кандидатуры заместителей председателя правительства и на должности министров. Сейчас все заседания закончились. По моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов", — сказал парламентарий журналистам.