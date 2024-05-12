Комитеты Госдумы одобрили всех кандидатов в Правительство РФ
Все кандидаты в Правительство России, которых предложил премьер-министр Михаил Мишустин, были одобрены комитетами Государственной думы. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
"Сегодня 18 профильных комитетов рассматривали кандидатуры заместителей председателя правительства и на должности министров. Сейчас все заседания закончились. По моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов", — сказал парламентарий журналистам.
Список кандидатов на должности вице-премьеров выглядит следующим образом:
- Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
- Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
- Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
- Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу, а также руководящий аппаратом правительства;
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
- Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
- Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
- Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
- Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Комитеты также утвердили следующих кандидатов на посты министров:
- Роман Старовойт — министр транспорта;
- Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
- Сергей Цивилёв — министр энергетики;
- Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
- Михаил Дегтярёв — министр спорта.
За собой посты сохранят:
- глава Минтруда Антон Котяков
- глава Минприроды Александр Козлов
- глава Минпросвещения Сергей Кравцов
- глава Минкульта Ольга Любимова
- глава Минэкономразвития Максим Решетников
- глава Минфина Антон Силуанов
- глава Минздрава Михаил Мурашко
- глава Минстроя Ирек Файзуллин
- глава Минобрнауки Валерий Фальков
- глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
- глава Минцифры Максут Шадаев.
Руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает лично президент РФ, проводя совещание с Советом Федерации. Ранее Михаил Мишустин предоставил к рассмотрению Госдумы новый состав правительства. А до этого в ГД состоялось голосование, в результате которого Мишустина утвердили на должность премьер-министра. Он набрал 375 голосов парламентариев, 57 воздержались, против не голосовал никто. Также Мишустина в должности председателя утвердил и сам российский лидер.
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