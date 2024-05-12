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12 мая, 15:07

Комитеты Госдумы одобрили всех кандидатов в Правительство РФ

Все кандидаты в Правительство России, которых предложил премьер-министр Михаил Мишустин, были одобрены комитетами Государственной думы. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Сегодня 18 профильных комитетов рассматривали кандидатуры заместителей председателя правительства и на должности министров. Сейчас все заседания закончились. По моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов", — сказал парламентарий журналистам.

Список кандидатов на должности вице-премьеров выглядит следующим образом:

  • Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
  • Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
  • Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
  • Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу, а также руководящий аппаратом правительства;
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
  • Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
  • Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
  • Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
  • Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.

Комитеты также утвердили следующих кандидатов на посты министров:

  • Роман Старовойт — министр транспорта;
  • Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
  • Сергей Цивилёв — министр энергетики;
  • Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
  • Михаил Дегтярёв — министр спорта.

За собой посты сохранят:

  • глава Минтруда Антон Котяков
  • глава Минприроды Александр Козлов
  • глава Минпросвещения Сергей Кравцов
  • глава Минкульта Ольга Любимова
  • глава Минэкономразвития Максим Решетников
  • глава Минфина Антон Силуанов
  • глава Минздрава Михаил Мурашко
  • глава Минстроя Ирек Файзуллин
  • глава Минобрнауки Валерий Фальков
  • глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
  • глава Минцифры Максут Шадаев.
Политолог заявил об изменениях в кабмине после утверждения Мишустина
Политолог заявил об изменениях в кабмине после утверждения Мишустина

Руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает лично президент РФ, проводя совещание с Советом Федерации. Ранее Михаил Мишустин предоставил к рассмотрению Госдумы новый состав правительства. А до этого в ГД состоялось голосование, в результате которого Мишустина утвердили на должность премьер-министра. Он набрал 375 голосов парламентариев, 57 воздержались, против не голосовал никто. Также Мишустина в должности председателя утвердил и сам российский лидер.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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