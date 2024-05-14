"Экономист-новатор": Эксперт выделил три основных тезиса выступления Белоусова в Совфеде

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Life.ru прокомментировал сегодняшнее выступление кандидата на пост министра обороны России Андрея Белоусова в Совете Федерации. По его словам, чиновник обозначил чёткий план работы на будущее, в котором можно выделить три основных направления.

Первое направление, по словам эксперта, касается продолжения спецоперации (СВО), в том числе достаточное обеспечение всеми видами боевого, тылового и специального довольствия. Также, продолжил специалист, Белоусов говорил о важности социальных гарантий для участников боевых действий и акцент на экономическом развитии оборонно-промышленного комплекса. Как считает собеседник Life.ru, именно Белоусов сможет сбалансировать устойчивые потребности СВО с экономическим развитием России.

"Что такое военная промышленность во время войны — это выкачка полностью всей возможной составляющей из экономики, этого делать нельзя, потому что страна должна независимо от этих катаклизмов развиваться. Я думаю, что Белоусов — это тот человек, который сможет сбалансировать потребности фронта и потребности экономики. Кроме того, он был у истоков так называемой цифровой экономики, внедрения в экономические процессы самых современных методов. И последнее — это человек, который полностью обновил парк БПЛА, так как он являлся инноватором внедрения этого вида вооружения в войсках", — пояснил Матвийчук.