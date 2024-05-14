"Экономист-новатор": Эксперт выделил три основных тезиса выступления Белоусова в Совфеде
Эксперт Матвийчук: Белоусов сможет сбалансировать потребности СВО и экономики РФ
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Life.ru прокомментировал сегодняшнее выступление кандидата на пост министра обороны России Андрея Белоусова в Совете Федерации. По его словам, чиновник обозначил чёткий план работы на будущее, в котором можно выделить три основных направления.
Первое направление, по словам эксперта, касается продолжения спецоперации (СВО), в том числе достаточное обеспечение всеми видами боевого, тылового и специального довольствия. Также, продолжил специалист, Белоусов говорил о важности социальных гарантий для участников боевых действий и акцент на экономическом развитии оборонно-промышленного комплекса. Как считает собеседник Life.ru, именно Белоусов сможет сбалансировать устойчивые потребности СВО с экономическим развитием России.
"Что такое военная промышленность во время войны — это выкачка полностью всей возможной составляющей из экономики, этого делать нельзя, потому что страна должна независимо от этих катаклизмов развиваться. Я думаю, что Белоусов — это тот человек, который сможет сбалансировать потребности фронта и потребности экономики. Кроме того, он был у истоков так называемой цифровой экономики, внедрения в экономические процессы самых современных методов. И последнее — это человек, который полностью обновил парк БПЛА, так как он являлся инноватором внедрения этого вида вооружения в войсках", — пояснил Матвийчук.
По его мнению, Белоусов, как "экономист-новатор" с многолетним опытом, сможет не просто внедрить новые технологии в войска, а быть впереди. В частности, на посту министра обороны он может предложить ВС РФ те инновации, которые долгое время вынашивал в собственных мечтах, резюмировал эксперт.
Напомним, 12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны. Бывший глава военного ведомства Сергей Шойгу уже назначен секретарём Совета Безопасности. Говоря об этом, в Кремле подчеркнули, что министерство требует инноваций. Сегодня, 14 мая, Белоусов выступил в Совете Федерации, члены которого примут решение о его назначении. В частности, кандидат на пост главы МО заверил, что новую мобилизацию в РФ проводить не собираются.
TACC / Михаил Синицын