Кандидат на пост главы МО РФ Белоусов: Речи о мобилизации не идёт

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов назвал оснащение Вооружённых сил РФ самым насущным вопросом для ведомства. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации не идёт.

"Речь идёт о комплектовании Вооружённых сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идёт о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идёт о плановых мерах, но этот процесс уже запущен, как призыв граждан, так и, особенно важно, контрактование", — сказал он на пленарном заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его назначению.