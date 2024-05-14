Кандидат на пост главы МО РФ Белоусов: Речи о мобилизации не идёт
Бойцы спецоперации на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru
Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов назвал оснащение Вооружённых сил РФ самым насущным вопросом для ведомства. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации не идёт.
"Речь идёт о комплектовании Вооружённых сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идёт о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идёт о плановых мерах, но этот процесс уже запущен, как призыв граждан, так и, особенно важно, контрактование", — сказал он на пленарном заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его назначению.
Среди других задач Белоусов обозначил обеспечение российских группировок в зоне СВО самой современной военной и специальной техникой, боеприпасами, ракетами, средствами личной защиты, средствами связи, дронами, средствами радиоэлектронной борьбы и другим вооружением. Кроме того, на посту главы Минобороны Белоусов намерен обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооружённых сил в общую экономику страны.
Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны России. Что касается бывшего руководителя ведомства Сергея Шойгу, то его глава государства видит секретарём Совета безопасности. В Кремле пояснили, что министерство требует инноваций.