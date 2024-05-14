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Кандидат на пост главы МО РФ Белоусов: Речи о мобилизации не идёт

14 мая, 11:58
Бойцы спецоперации на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Бойцы спецоперации на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов назвал оснащение Вооружённых сил РФ самым насущным вопросом для ведомства. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации не идёт.

"Речь идёт о комплектовании Вооружённых сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идёт о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идёт о плановых мерах, но этот процесс уже запущен, как призыв граждан, так и, особенно важно, контрактование", — сказал он на пленарном заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его назначению.

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Среди других задач Белоусов обозначил обеспечение российских группировок в зоне СВО самой современной военной и специальной техникой, боеприпасами, ракетами, средствами личной защиты, средствами связи, дронами, средствами радиоэлектронной борьбы и другим вооружением. Кроме того, на посту главы Минобороны Белоусов намерен обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооружённых сил в общую экономику страны.

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Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны России. Что касается бывшего руководителя ведомства Сергея Шойгу, то его глава государства видит секретарём Совета безопасности. В Кремле пояснили, что министерство требует инноваций.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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