Экстрасенс раскрыла, почему назначение Белоусова сократит для России путь к победе
Экстрасенс Ольховая: С приходом Белоусова Россию ждут большие успехи и победы
Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Решение президента РФ Владимира Путина назначить новым министром обороны Андрея Белоусова запустит новые процессы и взаимодействия, а также приведёт к появлению партнёрских связей, которых раньше не было. После такой кадровой перестановки Россию будут ждать большие успехи и победы. Такое мнение в беседе с Life.ru выразила экстрасенс, таролог Кристина Ольховая.
Это поможет нашей стране занять новые лидерские позиции, более значимые, чем были до этого, в том числе за счёт новых методов управления и принятия правильных решений даже не на уровне нашей страны, а в глобальном, мировом масштабе.
По словам эксперта, такое назначение связано с определённой политикой Путина — глава государства хочет действовать в рамках честных и справедливых решений.
"Принятие этого решения, как и решения о проведении выборов в разгар СВО, потребовало от Путина определённой храбрости и силы, и он не боится демонстрировать их миру. В этом противостоянии с миром есть определённая доля напряжения, снять которое должен новый министр", — добавила Ольховая.
Она подчеркнула, что по своей энергетике Белоусов дипломатичнее, чем его предшественник Сергей Шойгу, и сможет добиться важных целей при помощи справедливых, выдержанных поступков и достижения новых договорённостей. По мнению экстрасенса, путь к победе для России стал сейчас намного короче, чем был, а все процессы и события начнут происходить быстрее. В лучшую сторону поменяются и условия для тех, кто принимает участие в спецоперации, в том числе экономические. Ольховая обратила внимание, что важное значение здесь имеет и месяц, когда принимаются кадровые решения.
"Май, как пятый по счёту месяц, несёт в себе энергию объединения и общения через установление связей ученик – учитель, маленькое – большое. И принятие решений в контексте таких связей говорит о возможности нам, как стране и как обществу, стать чем-то большим. Кроме того, 9 мая мы празднуем великую Победу, и этот день несёт в себе сильный заряд веры в союзы, в объединение ради достижения значимых целей", — напомнила собеседница Life.ru.
Как сообщал Life.ru, Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны России 12 мая. Что касается бывшего руководителя ведомства Сергея Шойгу, то его глава государства видит секретарём Совета безопасности. В Кремле пояснили, что министерство требует инноваций.