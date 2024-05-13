Экстрасенс раскрыла, почему назначение Белоусова сократит для России путь к победе

Решение президента РФ Владимира Путина назначить новым министром обороны Андрея Белоусова запустит новые процессы и взаимодействия, а также приведёт к появлению партнёрских связей, которых раньше не было. После такой кадровой перестановки Россию будут ждать большие успехи и победы. Такое мнение в беседе с Life.ru выразила экстрасенс, таролог Кристина Ольховая.

Это поможет нашей стране занять новые лидерские позиции, более значимые, чем были до этого, в том числе за счёт новых методов управления и принятия правильных решений даже не на уровне нашей страны, а в глобальном, мировом масштабе. Кристина Ольховая Экстрасенс, таролог

По словам эксперта, такое назначение связано с определённой политикой Путина — глава государства хочет действовать в рамках честных и справедливых решений.

"Принятие этого решения, как и решения о проведении выборов в разгар СВО, потребовало от Путина определённой храбрости и силы, и он не боится демонстрировать их миру. В этом противостоянии с миром есть определённая доля напряжения, снять которое должен новый министр", — добавила Ольховая.

Она подчеркнула, что по своей энергетике Белоусов дипломатичнее, чем его предшественник Сергей Шойгу, и сможет добиться важных целей при помощи справедливых, выдержанных поступков и достижения новых договорённостей. По мнению экстрасенса, путь к победе для России стал сейчас намного короче, чем был, а все процессы и события начнут происходить быстрее. В лучшую сторону поменяются и условия для тех, кто принимает участие в спецоперации, в том числе экономические. Ольховая обратила внимание, что важное значение здесь имеет и месяц, когда принимаются кадровые решения.