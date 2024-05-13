Политолог Станкевич назвал историческим выдвижение Белоусова на пост главы МО РФ
Андрей Белоусов, 2018 год. Обложка © Kremlin.ru
Возможное утверждение Андрея Белоусова на пост министра обороны России станет историческим событием, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, именно Белоусов сможет создать почву для интеграции военной сферы с экономикой.
"Впервые и за советскую, и за постсоветскую историю появится действительно гражданский министр обороны. Причём не просто гражданский, он по своему профилю профессиональному — экономист стратегического уровня. Специалист по стратегическим направлениям развития экономики", — пояснил собеседник 360.ru.
По словам политолога, сегодня война из конфликта армий превратилась в противостояние государственных потенциалов, где экономика играет колоссальную роль.
Напомним, 12 мая президент Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны России. Что касается исполняющего обязанности на данном посту Сергея Шойгу, то его глава государства видит секретарём Совета безопасности. В Кремле пояснили, что министерство требует инноваций.