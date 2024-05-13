Политолог Станкевич назвал историческим выдвижение Белоусова на пост главы МО РФ

Возможное утверждение Андрея Белоусова на пост министра обороны России станет историческим событием, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, именно Белоусов сможет создать почву для интеграции военной сферы с экономикой.

"Впервые и за советскую, и за постсоветскую историю появится действительно гражданский министр обороны. Причём не просто гражданский, он по своему профилю профессиональному — экономист стратегического уровня. Специалист по стратегическим направлениям развития экономики", — пояснил собеседник 360.ru.