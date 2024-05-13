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13 мая, 13:23

Мантуров назвал профессионалом кандидата на пост главы Минобороны Белоусова

Андрей Белоусов, предложенный президентом Владимиром Путиным на пост министра обороны России, является профессионалом. Об этом журналистам заявил назначенный первым вице-премьером Денис Мантуров. Он отметил, что работал с потенциальным главой военного ведомства.

Денис Мантуров — о кандидатуре Андрея Белоусова на пост министра обороны России. Видео © Life.ru

"Он [Белоусов] глубоко погружается в предмет работы. Уверен, что мы с ним продолжим диалог", — добавил чиновник.

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Напомним, 12 мая Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны России. Сергея Шойгу, исполняющего обязанности главы военного ведомства, президент видит секретарём Совета безопасности. В Кремле пояснили, что министерство требует инноваций.

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Life.ru

Матвей Константинов
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