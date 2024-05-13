Духовник Белоусова — об иной стороне жизни кандидата в главы МО: Алтарничал, помог построить школу

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов является не только экономистом с большой буквы, но и воцерковленным человеком. Как стало известно kp.ru, близким к религии госдеятель стал в 2007 году, когда его в храм Казанской иконы Божией Матери в Пучково во Владимирской области привёл родной брат. На тот момент Белоусов уже перешёл на государственную службу и занимал должность заместителя министра экономического развития России.

"Я его брата на Соловках крестил, и он его привёл, чтобы покреститься. Это такая чисто семейная ситуация, младший брат привёл старшего. Так бывает", — подчеркнул настоятель храма, протоиерей Леонид Царевский.

После этого в жизни политика и началась духовная глава, которая не заканчивается до сих пор. К слову, Царевский стал для Белоусова не только наставником, но и настоящим другом. Протоиерей добавил, что в последнее время госдеятель часто ездит в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Однако и с Царевским Белоусов не прекращает общения.

Андрей Белоусов в церковных одеяниях. Фото © Telegram / День во Владимире