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13 мая, 13:14

Духовник Белоусова — об иной стороне жизни кандидата в главы МО: Алтарничал, помог построить школу

Протоиерей Царевский: Белоусов помог построить православную школу под Владимиром

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов является не только экономистом с большой буквы, но и воцерковленным человеком. Как стало известно kp.ru, близким к религии госдеятель стал в 2007 году, когда его в храм Казанской иконы Божией Матери в Пучково во Владимирской области привёл родной брат. На тот момент Белоусов уже перешёл на государственную службу и занимал должность заместителя министра экономического развития России.

"Я его брата на Соловках крестил, и он его привёл, чтобы покреститься. Это такая чисто семейная ситуация, младший брат привёл старшего. Так бывает", — подчеркнул настоятель храма, протоиерей Леонид Царевский.

После этого в жизни политика и началась духовная глава, которая не заканчивается до сих пор. К слову, Царевский стал для Белоусова не только наставником, но и настоящим другом. Протоиерей добавил, что в последнее время госдеятель часто ездит в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Однако и с Царевским Белоусов не прекращает общения.

Андрей Белоусов в церковных одеяниях. Фото © Telegram / День во Владимире

Андрей Белоусов в церковных одеяниях. Фото © Telegram / День во Владимире

В СМИ после появления информации о выдвижении кандидатуры Белоусова на новый пост появилась фотография, на которой политик стоит в церковных одеяниях. Авторы фото утверждали, что он якобы служит алтарником в одном из храмов Владимирской области. Однако эти данные оказалась неверны. Царевский объяснил, что Белоусов не служил алтарником, а изредка приезжал и просто "алтарничал". Кроме того, по словам настоятеля храма, политик помогал строить православную школу.

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Напомним, 12 мая вновь избранный президент РФ Владимир Путин предложил назначить исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова новым министром обороны России. Сергея Шойгу глава государства видит секретарём Совета безопасности. В Кремле пояснили, что решение президента продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве. В РПЦ поддержали кандидатуру Белоусова на пост министра обороны России.

Дарья Нарыкова
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